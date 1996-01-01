Аквабайк-шоу: чемпионат собрал более сорока спортсменов

Во Владивостоке прошел открытый чемпионат Дальнего Востока по водно-моторному спорту в классе "Аквабайк", главным организатором которого стала общественная спортивная организация "Лига Джет 25". Зрители, собравшиеся в акватории водной станции КТОФ, остались довольными.

Чемпионат собрал более сорока спортсменов, профессионалов и любителей. Последних организаторы соревнований по аквабайку призывали в свои ряды "беседами" в мужском стиле: "Уважаемые счастливые обладатели больших и мощных "сидячек"! Хватит хранить покрывшиеся пылью болиды на стоянках или нарезать круги возле берега, демонстрируя мощь своей техники. Примите вызов! Город ждет зрелищ!". В рамках открытого чемпионата заезды прошли в зачетных группах Novice Ski Division (любители), Runabout 800cc, Ski Division,Runabout Limited и Runabout Super Stock.

3-й этап чемпионата Приморского края прошел 29 августа в Партизанске. А в сентябре любителей зрелищных видов спорта пилоты порадуют водным триалом вокруг острова Русского.