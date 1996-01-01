Владивостоке состоялся чемпионат по стоунскиппингу

Это вовсе не удивительно, ведь такая, казалось бы, пляжная забава пользуется огромной популярностью не только у нас в России, но и во всём мире.

Чемпионат для всех любителей стоунскиппинга прошел на Спортивной набережной. Организаторами соревнований выступили портал Примпогода.ру и проект Zima-Leto.Info при поддержке Управления по делам молодежи администрации Владивостока. Гостей и участников соревнования развлекали популярные во Владивостоке ведущие - Надежда Галушкина, Алексей Яковлев, а также диджей Shur. Количество различных СМИ не уступало числу участников. Фотографы и операторы были готовы даже лезть в море, дабы поймать удачный ракурс. Перед началом соревнований всем участникам было предложено привести себя в форму и "пометать лягушечек", пока участники тренировались, всех присутствующих развлекал диджей Shur энергичной и весёлой музыкой. Такая солнечная и позитивная атмосфера мероприятия распространилась по всей Набережной и привлекала к себе большое внимание гуляющих. В соревнованиях участвовали 22 команды по четыре человека в каждой и 22 отдельные персоны, которые решили добиваться победы в одиночку. Итак, старт! Каждый участник усердно копался в огромной куче камней, которые заранее отобрали. Всем хотелось найти идеальный камень. Пока команды соревновались между собой, их группы поддержки радовали публику различными лозунгами и кричалками. Бурю оваций получили команды "ДВГУ" и "Владхлеб": их публика приветствовала громче всех. Ведущие даже устроили конкурс на лучшую группу поддержки. Беспрецедентные судьи тщательно наблюдали за количеством "блинчиков" на воде, чтобы в результате определить победителя. Скучать не пришлось никому: различные конкурсы, динамичная музыка и энергия через край - вот то, что поднимало настроение всем присутствующим. Многие даже пританцовывали. А когда были объявлены команды и одиночки, вышедшие в финал, публика замерла в ожидании: "Кто же станет победителем первого чемпионата?" Атмосфера накалялась, участники старались изо всех сил.

Среди команд бронзовое место заняла команда "Бозон Хиггса", серебро получили "Загорелые", а на первом месте оказалась команда под названием "Сборная Петухольдии".

Среди одиночных участников: 3-е место - Дмитрий Табаев, 2-е место - Дмитрий Савелов, и первым чемпионом на Дальнем Востоке стал Константин Рафаловский.

Все победители получили дипломы и призы от спонсоров и городской администрации. Публика ликовала ещё долго. Как выразился один из присутствующих: "Чемпионат был кусочком яркого, здорового, солнечного и жизненного позитива". Ровно через год Владивосток соберется на второй чемпионат по стоунскиппингу!