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Банк Москвы премировал теннисный клуб Хабаровского края за подготовку молодежи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске состоялось торжественное награждение краевого Теннисного клуба премией Банка Москвы, присужденной в рамках программы по поддержке детского спорта. Это событие совпало с церемонией открытия Международного юношеского теннисного турнира "Открытое летнее первенство Хабаровского края среди юношей и девушек", который состоялся в начале сентября.

В рамках программы Банка Москвы по поддержке детского спорта по итогам 2008 года состоялся конкурс среди лучших теннисных клубов и федераций страны, добившихся наибольших успехов в организационно-спортивной и тренерской работе в регионах. По решению Федерации тенниса России призовой фонд премии Банка Москвы, составляющий $20 тыс., поровну разделили между четырьмя победившими теннисными федерациями. Хабаровский теннисный клуб стал лауреатом премии в номинации "За лучшую подготовку молодых теннисистов Дальневосточного региона".

Награждение Хабаровского краевого теннисного клуба состоялось во время церемонии открытия Международного юношеского теннисного турнира "Открытое летнее первенство Хабаровского края среди юношей и девушек (10, 14, 18 лет)" 5 сентября. В этом спортивном празднике приняли участие люди, которые искренне радеют за развитие спорта в Хабаровском крае и поддержку талантливой молодежи. В числе почетных гостей были заместитель председателя Хабаровского регионального отделения Федерации тенниса России Георгий ПЕРОВ, председатель Хабаровской краевой региональной коллегии судей Денис РЕХИН и директор Хабаровского филиала Банка Москвы Сергей МАЛЬЦЕВ.

Хабаровская теннисная школа является уникальной в своем роде. Она существует не только при бюджетном финансировании, но и за счет активной поддержки спонсоров. Для Банка Москвы развитие спорта в регионе, содействие воспитанию здорового и счастливого молодого поколения является приоритетом. Именно поэтому банк оказывает всемерную поддержку теннисной школе в Хабаровском крае.

Всего лишь за пять лет состав учеников школы превысил две сотни детей, филиалы заведения открылись в поселке Троицком и в Комсомольске-на-Амуре. Столь молодую и отдаленную от центра страны организацию сложно сравнивать с аналогичными школами на западе страны, но по организации учебного процесса, по массовости и количеству соревнований она является одной из лучших. Не так давно отмечалось 100 лет тенниса в России. И Хабаровская теннисная школа была отмечена в числе пяти лучших школ в РФ, - об этом с гордостью говорит Георгий Перов. "Это показатель не только работы нашего теннисного клуба по подготовке детей, но и высокой оценки самой теннисной школы - мы были лучшими даже в сравнении с московскими и питерскими школами", - подчеркнул зампредседателя регионального отделения Федерации тенниса России.

По словам специалистов, в Хабаровском крае и его правительство, и бизнес-структуры уделяют большое внимание занятости детей за счет развития тенниса. Сегодня в крае есть специализированный комплекс на стадионе "Динамо", действуют зимние корты в бывшем стадионе "Ленина" - там они оборудованы современным покрытием. На содержание этих спортивных центров, а также на оплату работы тренера, поддержание на достойном уровне спортивного инвентаря сегодня нужны немалые средства. Поступающий в Хабаровскую краевую теннисную школу шестилетний ребенок, который занимается здесь до 18 лет, получает право пользования всем этим практически бесплатно, если сопоставить расходы его родителей с реальными затратами на поддержание этого вида спорта в крае.

"Поддержка спорта является традиционным направлением благотворительной деятельности банка, - подчеркивает Сергей Мальцев, директор Хабаровского филиала Банка Москвы. - С 2006 года банк способствует развитию и пропаганде тенниса, помогая лучшим теннисным школам и талантливой молодежи в регионах страны". Георгий Перов отмечает, что Банк Москвы известен широкой поддержкой тенниса в РФ, в том числе является спонсором Кубка Кремля, и его работа в этом направлении ощущается и на Дальнем Востоке. "Без спонсоров сегодня, к сожалению, спорт лишен перспективы. Самые главные затраты в нашем регионе - это поездки на запад, где очень много соревнований, что очень нужно нашим детям. Это поездки с тренерами и родителями, ведь дети зачастую еще маленькие. И, конечно, без такой поддержки, которая позволяет осуществить все необходимые для спортивного роста команд мероприятия, все предпринимаемые усилия будут недостаточными", - констатирует собеседник.

По мнению Георгия Перова, благодаря хабаровской теннисной школе Дальний Восток получил новый статус соревнований в теннисе. И с каждым годом достижения будут расти. "Теннис - индивидуальный вид спорта. Тут каждый зависит сам от себя - кто больше работает, тот и лучший. Дети у нас перспективные, они добросовестно занимаются. И для них созданы все условия", - заверил представитель хабаровского регионального отделения российской федерации тенниса.

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