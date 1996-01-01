D'n'B dance - акцент на движении ног

Такого Владивосток еще не видел: отточенные движения под музыку в стиле Drum and Bass - это целое искусство! 5 сентября в 16.00 на ул. Семёновской, возле кафе Flan Cash, состоялась сходка D'n'B Step Team.

Для непосвященных объясняем: D'n'B Dance (Drum and Bass step), или D'n'B step x-outing, - уличный танец, атрибут молодежной субкультуры драм-н-бейс, исполняется под музыку в стиле D'n'B, чаще всего на так называемых сходках (неформальных собраниях или D'n'B-вечеринках), баттлах (танцевальных соревнованиях, от англ. battle - битва) и в клубах Drum and Bass направления. Стиль D'n'B dance впитал в себя элементы брейк-бита и хип-хопа. D'n'B dance исполняют в удобных кедах или кроссовках и чаще всего в джинсах или штанах, не сковывающих движение, ведь основной акцент при исполнении D'n'B dance - на движении ног.

Субботняя сходка порадовала всех: как участников, так и сторонних наблюдателей. Море позитива, отличной музыки в стиле D'n'B, улыбок и хорошего настроения. Все комментарии в адрес "скачущих под музыку мальчиков" - только положительные: "Ребята молодцы!", "Класс!", "Супер!" и т.д. Попробовать себя в роли исполнителя D'n'B dancer под руководством профессионалов мог любой желающий. Прилив энергии и чувство окрылённости охватили каждого, кому удалось увидеть это зажигательное зрелище. Ведь, как говорят сами участники, "Drum and Bass - это бездна совершенства".