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Учителей физкультуры обучат фитнесу
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В России школьных учителей физкультуры переучат в фитнес-тренеров, сообщает РИА «Новости». Представители федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) договорились о сотрудничестве с президентом федерации фитнес-аэробики России Ольгой Слуцкер.
Цель проекта «Фитнес-Движение» в том, чтобы увеличить интерес к здоровому образу жизни у молодежи. Учителя физкультуры теперь могут пройти обучение по программе «фитнес-тренер». После чего им предстоит внедрять современные элементы фитнеса в устаревшую школьную систему.Организаторы проекта хотят сделать уроки в школе «модными, популярными, продвинутыми».
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