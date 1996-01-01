Учителей физкультуры обучат фитнесу

В России школьных учителей физкультуры переучат в фитнес-тренеров, сообщает РИА «Новости». Представители федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) договорились о сотрудничестве с президентом федерации фитнес-аэробики России Ольгой Слуцкер.

Цель проекта «Фитнес-Движение» в том, чтобы увеличить интерес к здоровому образу жизни у молодежи. Учителя физкультуры теперь могут пройти обучение по программе «фитнес-тренер». После чего им предстоит внедрять современные элементы фитнеса в устаревшую школьную систему.Организаторы проекта хотят сделать уроки в школе «модными, популярными, продвинутыми».