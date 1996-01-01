Арсеньев увидит шоу на лошадях

Арсеньевский конноспортивный клуб «Софист» готовит сюрприз для жителей и гостей города: накануне Дня города - 6 сентября - в Арсеньеве впервые в его истории стартует шоу-программа «Скачки на лошадях».

О подробностях предстоящего мероприятия журналистам местных СМИ на пресс-конференции рассказали директор конноспортивного клуба Андрей Чекалин, его заместитель Антон Пехтерев и координатор проекта Ирина Дягилева. Открытые городские конные соревнования пройдут на поле в районе аэродрома. Там будет оборудован временный ипподром, а также места для зрителей. Скачки -очень зрелищное и необычное для города событие, как ожидается, привлекут более тысячи зрителей.

Подобного мероприятия Арсеньев еще не видел. Да и в крае скачки проходят не так часто, несмотря на то, что в Приморье есть немало коннозаводчиков и любителей лошадей. Как рассказали организаторы шоу, только конноспортивный клуб «Софист» выставляет на соревнования десять скакунов. Всего же в скачках примут участие около полусотни лошадей. Их привезут из конюшен Амурской области, Хабаровского края. Будут и приморские лошади.

В программу соревнований войдут скачки для лошадей разного возраста (на дистанциях от 1000 до 1800 метров), заезд рысаков, конкур. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями, денежными призами. Зрителей тоже ждут подарки. Вход на соревнования будет бесплатным. Однако желающие смогут приобрести билеты, среди обладателей которых будут разыгрываться призы от спонсоров, в том числе и главный приз - автомобиль. Судить соревнования приглашены квалифицированные судьи из Уссурийска и Владивостока. Начало соревнований - в 13.00, завершатся скачки в 17.00. В перерывах между заездами перед зрителями выступят известные солисты и творческие коллективы города.

По словам Андрея Чекалина, руководство клуба нашло понимание в городской администрации. Глава города Николай Ермишкин пообещал всяческое содействие в организации этого мероприятия, которое уже включено в план городских мероприятий по подготовке ко Дню города. Достигнута договоренность и с управляющим директором ОАО ААК «Прогресс» Юрием Денисенко, на чьих землях будут проходить скачки.

Андрей Чекалин рассказал также, что лошадьми он занимается более 15 лет. Сейчас в его конюшне 25 лошадей. Все они - буденновской породы. Клуб «Софист», организованный А. Чекалиным, пока небольшой - объединяет на сегодняшний день 5 самых активных любителей лошадей. В планах клуба - работа с детьми, разведение лошадей в Новогордеевке, организация соревнований.