Финты на водной глади

8 августа на территории водной станции КТОФ во Владивостоке прошел открытый чемпионат Дальнего Востока по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк». Главным организатором соревнований стала общественная спортивная организация «Лига Джет 25» (jet25.ru). На старт вышли пилоты из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Арсеньева.

Зрители, собравшиеся в солнечный выходной день в акватории водной станции КТОФ, остались довольными. Аквабайк нельзя назвать массовым видом спорта, потому и спортсмены, и болельщики знают друг друга в лицо. Зачастую болельщики - это семейно-дружеская группа поддержки пилота. Так что на соревнования складывается характерная праздничная домашняя атмосфера.

На открытый чемпионат заявилось больше сорока спортсменов, профессионалов и любителей. Последних организаторы соревнований по аквабайку призывают в свои ряды беседами о смысле жизни в мужском стиле: «Уважаемые счастливые обладатели больших и мощных «сидячек»! Хватит хранить покрывшиеся пылью болиды на стоянках или нарезать круги возле берега, демонстрируя мощь своей техники. Примите вызов! Город ждет зрелищ!»

Большие и мощные «сидячки» - это водные мотоциклы, оборудованные сидячими сиденьями, класс Runabout Stock (без доработки и форсировок) и Runabout Super Stock (с доработкой). Класс Ski Division (стоячие водные мотоциклы) больше любят молодые спортсмены, предпочитающие «отжаться по полной» в максимально короткие сроки.

В рамках открытого чемпионата заезды прошли в зачетных группах Novice Ski Division (любители), Runabout 800cc, Ski Division,Runabout Limited и Runabout Super Stock. По итогам чемпионата в классе Novice Ski Division первое место занял Максим Голишев (Владивосток), Runabout 800cc - Алексей Дворников (Владивосток), Ski Division - Игорь Черных (Владивосток), Runabout Limited - Алексей Чернуха (Владивосток), Runabout Super Stock - Юрий Рябко (Владивосток).

Следующие соревнования аквабайкеров - 3-й этап чемпионата Приморского края - пройдут 29 августа, в Партизанске. А в сентябре любителей зрелищных видов спорта пилоты порадуют водным триалом вокруг острова Русский.