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Снег в большом городе
Заснеженный склон возник на прошедшей неделе в центре Владивостока - на Спортивной набережной.
Нет, дело вовсе не в климатических изменениях и капризах природы (чем богато это лето) - в столице Приморья впервые проходили летние соревнования по джиббингу. Этот вид спорта является одним из самых зрелищных дисциплин в сноубординге. Он включает в себя скольжение по перилам, граням, прыжки и другие трюки в городских условиях.
Провести подобное мероприятие стало возможно во многом благодаря тому, что в городе, наконец, появился крытый каток, откуда привезли более 15 тонн снега. Джиммберы сами строили необходимые для катания слайдбокс, разгонку и квотер, причем были задействованы все - от начинающих мальчишек до вице-президента Владивостокской Федерации сноуборда Юрия Акулова.
«Мы за развитие культуры, - говорит один из самых первых джибберов Владивостока Кирилл Рыгин, - хочется, чтобы про этот вид спорта знали и молодые люди вместо того, чтобы гулять по дворам, катались с нами. Летом, согласитесь, мы скорее привлечем внимание, чем зимой». Организаторам удалось достигнуть цели, обратить внимание людей на джиббинг: возле места проведения соревнований толпилось много желающих посмотреть на необычное зрелище.
Судьями, которым доверили оценить умение участников в скольжении по фигурам, были Кирилл Рыгин, Ярослав Клоков и Александр Гизотулин. Они знали каждого участника в лицо, подбадривали тех, кто неудачно скатывался, и хвалили проявивших себя, но не подсуживали никому.
Соревнования длились пять часов, и в одиннадцать вечера стало известно имя победителя, им стал Вячеслав Пронский. Участники надеются, что проведение соревнований по джиббингу летом станет традицией, и через год жители Владивостока вновь смогут увидеть снег в разгар лета.
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