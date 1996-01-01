www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Снег в большом городе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заснеженный склон возник на прошедшей неделе в центре Владивостока - на Спортивной набережной.

Нет, дело вовсе не в климатических изменениях и капризах природы (чем богато это лето) - в столице Приморья впервые проходили летние соревнования по джиббингу. Этот вид спорта является одним из самых зрелищных дисциплин в сноубординге. Он включает в себя скольжение по перилам, граням, прыжки и другие трюки в городских условиях.

Провести подобное мероприятие стало возможно во многом благодаря тому, что в городе, наконец, появился крытый каток, откуда привезли более 15 тонн снега. Джиммберы сами строили необходимые для катания слайдбокс, разгонку и квотер, причем были задействованы все - от начинающих мальчишек до вице-президента Владивостокской Федерации сноуборда Юрия Акулова.

«Мы за развитие культуры, - говорит один из самых первых джибберов Владивостока Кирилл Рыгин, - хочется, чтобы про этот вид спорта знали и молодые люди вместо того, чтобы гулять по дворам, катались с нами. Летом, согласитесь, мы скорее привлечем внимание, чем зимой». Организаторам удалось достигнуть цели, обратить внимание людей на джиббинг: возле места проведения соревнований толпилось много желающих посмотреть на необычное зрелище.

Судьями, которым доверили оценить умение участников в скольжении по фигурам, были Кирилл Рыгин, Ярослав Клоков и Александр Гизотулин. Они знали каждого участника в лицо, подбадривали тех, кто неудачно скатывался, и хвалили проявивших себя, но не подсуживали никому.

Соревнования длились пять часов, и в одиннадцать вечера стало известно имя победителя, им стал Вячеслав Пронский. Участники надеются, что проведение соревнований по джиббингу летом станет традицией, и через год жители Владивостока вновь смогут увидеть снег в разгар лета.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru