Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Фаворит» лишился фаворы
Конноспортивный клуб «Фаворит» на сегодняшний день является едва ли не единственным клубом, занимающимся развитием конного спорта во Владивостоке. Клуб занимает здание конюшен 11-го ее императорского величия Марии Федоровны Сибирского полка в городе Владивостоке, которое по праву может называться одним из немногих сохранившихся в нашем регионе памятником культуры. Но теперь лошади на грани выселения из своих денников, тренеры могут остаться безработными, а ребята, занимающиеся конным спортом, должны распрощаться со своими парнокопытными любимцами - собственники-военные объявили клубу войну, требуя незамедлительного выселения.
Еще 2 года назад здание «царских» конюшен находилось в аварийном состоянии, а вокруг лежали кучи мусора. Но командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал армии Юрий ЯКУБОВ поддержал инициативу привести в должное состояние и использовать по назначению это здание. Энтузиазм генерального директора клуба «Фаворит» Анны АЛЕКСАНДРОВОЙ-ХОМУТОВОЙ, поддержка краевой федерации конного спорта и единомышленников сделали свое дело. Совместными усилиями любители лошадей искали и находили материалы для ремонта, нашлись и спонсоры в лице генерального директора ООО «Русская судоходная компания» Алексея ХОМУТОВА, выделившие на восстановление конюшни 2,5 млн руб. Сейчас в клубе занимается почти 100 человек, из них 70 детей. Причем это люди разного статуса, ведь для занятий не обязательно иметь собственную лошадь и дорогую экипировку. Тренеры клуба «Фаворит» имеют специальное образование, дипломы ВНИИ Коневодства, Хреновского училища наездников, регулярно повышают свой уровень на семинарах. У активистов и спонсоров клуба были глобальные планы реставрации здания-памятника, строительства на прилегающей территории конкурного поля, трибун для зрителей, крытый манеж - в общем, превратить это место в настоящий конноспортивный клуб, где можно было бы проводить соревнования, принимать гостей, улучшать навыки наших спортсменов. Но все эти планы перечеркнуло новое руководство войск ДВО...
Через месяц после передачи «царских» конюшен в аренду ООО «Русская судоходная компания» (так как в то время конноспортивный клуб «Фаворит» еще не получил юридический статус, «Русская судоходная компания» приняла все официальные операции на себя, но не использовала старинное здание ни единого дня в своих целях) сменилось руководство ДВО, которое отменило решение своего предшественника. Начались судебные тяжбы, инициатором которых стал прославившийся продажей «на кирпич» дореволюционных казарм в поселке Раздольном, являвшихся историко-культурным памятником, Василий ДРЕВНОВСКИЙ. По решению Арбитражного суда Приморского края, конюшня, которая годами стояла никому не нужная, разбираемая по кирпичикам, должна быть освобождена. Есть предположение, что после освобождения и сноса конюшен на их месте будут построены жилые здания. Конечно, в таком решении преобладает желание выгоды над духовными ценностями. Для спасения конюшен президентом Федерации конного спорта Приморского края и директором клуба «Фаворит» было написано множество писем в различные инстанции: начальнику Управления культуры края, президенту Федерации конного спорта России, главе администрации города - но пока ни одно из них не принесло результатов. А объяснить в суде, почему нельзя выселять ни в чем не повинных животных из насиженных мест и почему нельзя лишать детей возможности заниматься абсолютно безвредным (и даже полезным) делом, очень сложно.
Новости тематики
- "Луч" едет на Кипр
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
Новости раздела
- I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" презентовали в Токио
- "Луч" едет на Кипр
- "Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Два подряда вне очереди
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- "Аналог" уходит в прошлое
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год