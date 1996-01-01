«Фаворит» лишился фаворы

Конноспортивный клуб «Фаворит» на сегодняшний день является едва ли не единственным клубом, занимающимся развитием конного спорта во Владивостоке. Клуб занимает здание конюшен 11-го ее императорского величия Марии Федоровны Сибирского полка в городе Владивостоке, которое по праву может называться одним из немногих сохранившихся в нашем регионе памятником культуры. Но теперь лошади на грани выселения из своих денников, тренеры могут остаться безработными, а ребята, занимающиеся конным спортом, должны распрощаться со своими парнокопытными любимцами - собственники-военные объявили клубу войну, требуя незамедлительного выселения.

Еще 2 года назад здание «царских» конюшен находилось в аварийном состоянии, а вокруг лежали кучи мусора. Но командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал армии Юрий ЯКУБОВ поддержал инициативу привести в должное состояние и использовать по назначению это здание. Энтузиазм генерального директора клуба «Фаворит» Анны АЛЕКСАНДРОВОЙ-ХОМУТОВОЙ, поддержка краевой федерации конного спорта и единомышленников сделали свое дело. Совместными усилиями любители лошадей искали и находили материалы для ремонта, нашлись и спонсоры в лице генерального директора ООО «Русская судоходная компания» Алексея ХОМУТОВА, выделившие на восстановление конюшни 2,5 млн руб. Сейчас в клубе занимается почти 100 человек, из них 70 детей. Причем это люди разного статуса, ведь для занятий не обязательно иметь собственную лошадь и дорогую экипировку. Тренеры клуба «Фаворит» имеют специальное образование, дипломы ВНИИ Коневодства, Хреновского училища наездников, регулярно повышают свой уровень на семинарах. У активистов и спонсоров клуба были глобальные планы реставрации здания-памятника, строительства на прилегающей территории конкурного поля, трибун для зрителей, крытый манеж - в общем, превратить это место в настоящий конноспортивный клуб, где можно было бы проводить соревнования, принимать гостей, улучшать навыки наших спортсменов. Но все эти планы перечеркнуло новое руководство войск ДВО...

Через месяц после передачи «царских» конюшен в аренду ООО «Русская судоходная компания» (так как в то время конноспортивный клуб «Фаворит» еще не получил юридический статус, «Русская судоходная компания» приняла все официальные операции на себя, но не использовала старинное здание ни единого дня в своих целях) сменилось руководство ДВО, которое отменило решение своего предшественника. Начались судебные тяжбы, инициатором которых стал прославившийся продажей «на кирпич» дореволюционных казарм в поселке Раздольном, являвшихся историко-культурным памятником, Василий ДРЕВНОВСКИЙ. По решению Арбитражного суда Приморского края, конюшня, которая годами стояла никому не нужная, разбираемая по кирпичикам, должна быть освобождена. Есть предположение, что после освобождения и сноса конюшен на их месте будут построены жилые здания. Конечно, в таком решении преобладает желание выгоды над духовными ценностями. Для спасения конюшен президентом Федерации конного спорта Приморского края и директором клуба «Фаворит» было написано множество писем в различные инстанции: начальнику Управления культуры края, президенту Федерации конного спорта России, главе администрации города - но пока ни одно из них не принесло результатов. А объяснить в суде, почему нельзя выселять ни в чем не повинных животных из насиженных мест и почему нельзя лишать детей возможности заниматься абсолютно безвредным (и даже полезным) делом, очень сложно.