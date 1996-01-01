Большекаменцы встретили август на коньках

Жители Большого Камня получили подарок - современный ледовый дворец. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

Ледовый каток в Большом Камне будет открыт для всех горожан. Круглый год здесь будут проводиться тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Специально будет выделено время и для любителей кататься на коньках. При учебно-тренировочных занятиях пропускная способность - 50 человек в смену. За соревнованиями смогут наблюдать зрители - трибуна вмещает 500 человек.

Ранее в рамках краевой программы "Развитие физической культуры и спорта" были сданы в эксплуатацию ледовый дворец в Уссурийске и бассейны в Находке и Артёме, сообщает пресс-служба краевой администрации.