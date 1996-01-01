Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" возглавил хабаровчанин Сергей Насонов

Как и предполагал "ЗР", во главе баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" встал хабаровчанин. В понедельник, 13 июля правление БК "Спартак-Приморье" приняло отставку Сергея КЛИГЕРА и назначило гендиректором Сергея НАСОНОВА. Клигер остался членом правления.

Сергею Насонову 34 года. В 1997 г. окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Управление процессами перевозок". В 2008 г. окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности "юриспруденция". Выступал за баскетбольные "Локомотив" и "СКИФ" (Хабаровск). В настоящее время продолжает выступления за "Спартак" (Хабаровск) в любительских соревнованиях по баскетболу и стритболу. Участник финала чемпионата России по уличному баскетболу 2008 г.

"Необходимо разобраться со старыми долгами клуба. Это является первостепенной задачей. Как только мы избавимся от застарелых проблем, клуб сможет нормально развиваться, идти в ногу со временем и добиваться успехов", - заявил после назначения Сергей Насонов. Предполагается, что главным тренером "Спартака-Приморье" может стать Вадим ФИЛАТОВ, в свое время выходивший на площадку в составе красно-белых.