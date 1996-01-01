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Пролетели мимо корзины
На финишной прямой баскетбольный клуб "Спартак-Приморье", единственный на российском Дальнем Востоке участник элитного дивизиона, отказался от дальнейшего участия в чемпионате России из-за проблем с финансированием. Ранее прокуратура Приморского края в судебном порядке добилась признания незаконным содержание профессиональных спортивных команд за счет региональной казны. Других же источников дохода у клуба нет.
История "Спартака-Приморье", шагнувшего в высший свет российского баскетбола четыре года назад, показательна для большинства региональных спортивных проектов, в одночасье возникающих по воле местной власти и существующих ровно столько, сколько эта самая власть пожелает.
Проблемы с финансированием БК "Спартак-Приморье", наряду с футбольным клубом "Луч-Энергия", испытывал с конца 2007 года. Тогда прокуратура опротестовала пункты краевой целевой программы (КЦП) "Развитие физической культуры и спорта на 2007-2010 годы", предусматривающие финансирование региональным бюджетом профессиональных спортивных команд. На 2008 год, в частности, "Лучу-Энергия" было предусмотрено выделение 320 млн руб., а "Спартаку-Приморье" - 250 млн руб.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края внесли поправки в КЦП, записав, что финансироваться будут сборные команды края по соответствующим видам спорта - это не запрещено законодательством. Но прокуратура предупредила, что средства из регионального бюджета могут идти только на транспортные расходы и подготовку сборных к соревнованиям. Покупать игроков, платить им зарплату из бюджетных средств не разрешено законодательством.
"В конечном счете мы добились в судебном порядке отмены положений краевого закона "О содействии развитию спорта высших достижений" и краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта", оставляющие лазейки для содержания профессиональных команд за счет средств бюджета. Если краевые власти хотят содержать команды, составленные из легионеров, получающих зарплаты размером с месячный бюджет муниципального образования, пусть ищут спонсоров", - заявил представитель прокуратуры.
Генеральный директор БК "Спартак-Приморье" Сергей КЛИГЕР, с чьим именем связано возрождение большого баскетбола в Приморье, заявил, что клуб исчерпал все возможности опротестовать судебное решение.
"Высшая инстанция по гражданским искам достигнута. По закону бюджеты дотационных регионов не имеют права содержать спортивные команды. То есть можно оплачивать перелеты, проживание в гостиницах, прочие накладные расходы по соответствующим государственным нормам. Можно оплатить практически все, кроме зарплат. Вернее даже, некоторую часть зарплаты можно платить. Существует ставка "спортсмена-инструктора", но по государственным нормам это смешные деньги - 2-3 тыс. руб. Естественно, ни один профессиональный спортсмен на такую зарплату не пойдет. Такая ситуация существует только в регионах, которые дотируются из бюджета, как Приморский край. В Московской области, к примеру, все иначе. Этот регион приносит государству доход, а значит, может себе позволить определенные расходы. Самое интересное, что деньги на зарплату как таковые у края есть, они заложены в бюджет. Но никаких механизмов для выплат уже не существует. Нам сказали, что, если попытаемся что-то сделать, нам светит статья "нецелевое использование бюджетных средств", - рассказывает Сергей Клигер.
Ныне действующий порядок финансирования подразумевает участие клуба в конкурсах на получение средств для содержания команды. Однако в последнее время даже средства, уже выигранные на конкурсе, поступали на счета клуба с большой задержкой, что привело к появлению значительной задолженности перед билетной авиакассой и, как следствие, отказу на дальнейшее приобретение авиабилетов в долг.
Решение по будущему команды будет принято после завершения сезона. "В любом случае, в дальнейшем мы будем опираться на местных воспитанников. Основу команды в следующем сезоне составят приморские игроки, которые в данный момент выступают за молодежную команду", - отметил в интервью официальному сайту исполнительный директор БК "Спартак-Приморье" Сергей МЕДВЕДЕВ.
Отметим, что расцвет профессионального спорта в Приморье напрямую связан с появлением у "руля" края выходца из реальной экономики Сергея ДАРЬКИНА, решившего сделать футбол и баскетбол визиткой края. И естественно, чтобы смотрелась эта визитка достойно. По крайней мере, чтобы было "не хуже, чем у других".
Одного желания, чтобы команда выступала в Суперлиге, оказалось мало. Необходимы деньги на игроков и тренерский штат. А так как чемпионат России по баскетболу сегодня входит в тройку ведущих на континенте, налицо завышение заработных плат, за чем следует зачастую необоснованная и губительная гонка бюджетов. О чем можно говорить, если в "Спартаке-Приморье" игроки уровня ниже среднего в последнее время получали до $500 тыс. в год?
Не секрет, что профессиональный спорт в регионах всегда зарабатывает деньги далеко не оригинальным, но действенным до поры способом: ищет спонсоров и ждет помощи от городских и региональных властей, проще говоря, живет подачками. Случаются они по принципу: "хочу - дам, хочу - не дам". Отказались спонсор или городская администрация - и нет больше в крае баскетбола. Примерно то же самое можно сказать и о "Спартаке-Приморье", который слишком быстро ворвался в элиту.
Спонсоров у команды не предвидится (считать таковым снабжавшую клуб питьевой водой компанию "Славда" можно с большой натяжкой). Губернатор Приморья, он же почетный президент, выделить баскетболу больше средств из бюджета, чем позволит прокуратура, не в состоянии. Может только "порекомендовать" кому-то из местных акул бизнеса взвалить часть нагрузки на себя. Но у дотационного региона кроме цементного производства и энергетики в принципе ничего нет. "Желающих (стать спонсором. - Прим. "ДК") нет и не было за всю историю клуба. У нас просто нет компаний, которые способны и желают содержать профессиональные команды. Исключение - энергетики, но они поддерживали футбольный "Луч" и не могут себе позволить большего. Где только мы не искали инвесторов, даже в Китае! Все тщетно", - констатирует Сергей Клигер.
Продать же собственную игру в качестве яркого шоу клубу нет возможности - отсутствует массовый платежеспособный потребитель, чьи расходы смогли бы окупить существование. Других путей развития, альтернативных подачкам, у профессионального спорта в глубинке не было и не будет.
ДосьеМужская баскетбольная команда "Спартак-Приморье" (до 2003 года - "Спартак-ВГУЭС") создана 4 октября 1999 года при Некоммерческом партнерстве "Спортивный клуб "Спартак-Приморье" по инициативе известного тренера и менеджера Сергея Клигера. Идею возрождения баскетбольной команды поддержали главы администраций края и столицы Приморья. До этого дня официально профессионального баскетбола на российских берегах Японского моря не было четыре с половиной года. Последний раз команда Владивостока "Шахтер" (до осени 1989 года - "Спартак") выходила на площадку зимой 1995 года, прекратив существование в феврале того же года из-за финансовых проблем. Переломным в истории "Спартака" стоит назвать 2002 год, когда внимание на команду обратил молодой недавно избранный губернатор края Сергей Дарькин. Получив должное финансирование, клуб шагнул в высшую лигу чемпионата России. А уже в сезоне 2005-2006 клуб из Приморья дебютировал в Суперлиге "А", где сумел добиться 7-го места, дававшего право на участие в еврокубках.
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