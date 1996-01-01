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Лучших танцоров определил фестиваль "Звезды Приморья-2009"
Во Владивостоке прошел традиционный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2009"
"Звезды Приморья" стали достойным завершением танцевального сезона. Организаторы и власти нашли возможность провести самый крупный дальневосточный турнир, несмотря на глобальный финансовый кризис.
На заключительный турнир собрались сильнейшие пары со всего Дальнего Востока. Но основная борьба развернулась между приморскими и хабаровскими парами - в каждой возрастной категории призовые места делили между собой дуэты из двух крупнейших дальневосточных городов.
Так, в категории дети 1 (7-9 лет) в европейской программе первыми стали гости из Хабаровска Евгений ЧАШКИН и Вероника СИТТАРО (ТСК "Аэлита", руководитель Александр ВЕРЕТЕННИКОВ). В латиноамериканской программе лучшими стали воспитанники Алексея и Галины ХАРИТОНОВЫХ - Денис ЖЕЛЕЗНЫЙ и Арина КУМИНОВА (ТСК "Радость"). Среди детей в возрасте от 10-11 лет лучшим и в латиноамериканской, и в европейской программе стал дуэт из Хабаровска - Филипп ОНИЩЕНКО и Анастасия ТРАЧУК (ТСК "Фантазия", руководитель Татьяна СНИГУР).
В юниорских категориях первые места как в латиноамериканской, так и в европейской программах достались парам из Владивостока. В соревнованиях по открытому классу среди юниоров 12-13 лет первой по двум программам стала пара из владивостокского клуба "Радость" - Илья МАРТЫНОВ и Алена ЯКОВЕНКО. Среди юниоров 14-15 лет лучшими в двух программах были признаны воспитанники Игоря и Галины ЕФИМОВЫХ (ТСК "Юность планеты") Владислав КОРЕННОЙ и Ксения РЫБИНА.
Наибольшее количество зрителей собрали, по традиции, вечерние соревнования. Это и понятно - на паркет вышли самые опытные танцоры. В итоге отборочных и финальных соревнований среди молодежных пар первой и в "латине", и в "стандарте" стала пара из хабаровской "Фантазии" - Владислав ХАИТ и Татьяна ЛОГИНОВА. Во взрослой возрастной категории в "стандарте" лучшей была признана пара из Находки - Константин СОЛОМАТИН и Дарья ТАРБЕЕВА (ТСК "Стиль", рук. Олег ГРУХЕЛЬ). Больше всего эмоций у зрителей вызвали соревнования по латиноамериканской программе среди взрослых танцоров - финальные соревнования шли при несмолкаемой поддержке болельщиков. В итоге первыми стали гости из Хабаровска, воспитанники Александра Веретенникова, Иван ГУБАРЕВ и Татьяна РАСКОСТОВА.
Всего в турнире приняли участие более 300 пар. Оценивали мастерство танцоров судьи из Москвы, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и других городов России. Не отступили организаторы от сложившейся традиции и в отношении заключительного концерта. И хотя приглашенных звезд на этот раз не было, танцевальные номера в исполнении театра танца "Созвездие улыбок", шоу-балета "Инфинити" и Академии капуэйры, "разбавившие" церемонию награждения, публика восприняла на "ура".
Фестиваль "Звезды Приморья" состоялся и выглядел более чем достойно. Теперь танцоры разошлись на каникулы. А организаторы крупнейшего дальневосточного танцевального турнира - администрация Приморского края, ансамбль "Улыбка", ТСК "Радость" и клуб "ТангоПерекресток", думают над тем, каким будет следующий турнир. Ведь в следующем, 2010 году, фестиваль отметит 20-летний юбилей. И эта дата ко многому обязывает.
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