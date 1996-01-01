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"Звезды Приморья-2009" готовы к выходу на паркет
Более 300 лучших танцевальных пар со всего Дальнего Востока примут участие в XIX фестивале спортивного бального танца "Звезды Приморья-2009". По традиции этот крупнейший турнир Дальневосточного региона, который пройдет 28 июня на паркете Fesco Hall, закроет танцевальный сезон.
Вот уже 19 лет самым ярким событием танцевального сезона становится фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья", организаторами которого выступают Администрация Приморского края, ансамбль "Улыбка", Танцевально-спортивный клуб "Радость" и клуб "ТангоПерекресток".
Вместе с фестивалем взрослеют и танцоры - и те, кто еще вчера сам стоял на паркете, сегодня выводит на него своих воспитанников. "Пары в Приморье вырастают достаточно высокого уровня, и, закончив свою танцевальную карьеру, они не расстаются с танцевальным спортом, а открывают свои клубы и начинают преподавать, - говорит президент фестиваля "Звезды Приморья", заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - Например, в этом году во Владивостоке открылось несколько новых школ. Организаторами двух из них стали обладатели Кубка губернатора Приморского края, который традиционно разыгрывается на нашем фестивале. Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ, трехкратные обладатели Кубка, открыли в этом году свою школу "Данс Лидер". Обладатели Кубка губернатора 2006 г. Юлия ФОМИНЫХ и Алексей НИКИШОВ создали танцевально-спортивный клуб "Максимум". Теперь покорять паркет будут воспитанники "Звезд Приморья".
Кроме приморских пар, на фестиваль, согласно регистрационным спискам на сайте Федерации танцевального спорта России, соберутся танцевальные дуэты из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Якутии, Дмитрова и Абакана, Красноярска, Москвы, Братска, Перми, Читы. Соревнования пройдут во всех традиционных возрастных категориях (от 7 до 18 и старше), а судейский корпус будет более чем представительным, что и обеспечит объективность результатов турнира (судьи международной и всероссийской категории приедут на фестиваль из разных уголков России).
Начнутся соревнования 28 июня в 10.00 - в утренней программе выступят дети от 7 до 11 лет и юниоры 1 (12-13 лет) с латиноамериканской программой. В 14.30 на паркет выйдут юниоры 1 и молодежь (16-18 лет) с европейской программой танцев, юниоры 2 (14-15 лет) - с латиноамериканской. Самыми зрелищными обещают стать вечерние соревнования, которые начнутся в 18.30. Танцоры возрастной группы "Молодежь" (16-18 лет) будут соревноваться в латиноамериканской программе, а среди взрослых танцоров (18 лет и старше) пройдут соревнования по "латине" и стандарту. В вечерний концерт также включена небольшая шоу-программа с участием "звезд Приморья" - ведущих творческих коллективов края.
Издательская компания "Золотой Рог" традиционно выступает информационным партнером фестиваля.
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