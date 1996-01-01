"Луч-Энергия" отказался от тренера-варяга

Руководство "Луча-Энергии", похоже, определилось с кандидатурой главного тренера. После двух побед в двух последних домашних матчах, позволивших команде покинуть зону вылета, все шансы избавиться от приставки "и.о." получил доморощенный Константин ЕМЕЛЬЯНОВ.

После того как "Луч-Энергия" опустился на последнее место, в клуб начали названивать представители тренеров, временно остающихся без работы. Среди возможных кандидатов на переезд во Владивосток назывались такие "авторитетные" специалисты, как Анатолий ШЕЛЕСТ и Александр ИРХИН. Однако, по сведениям "ЗР", неожиданную твердость в этом вопросе проявил патрон клуба Сергей ДАРЬКИН. "Командой будет руководить Емельянов, и точка", - вроде бы заявил губернатор.