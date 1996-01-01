Беги не быстрей, чем думает твоя голова

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут-2009" прошли для Владивостока 17 мая на картодроме "Змеинка". В них приняли участие представители различных возрастных групп - от 12 до 55 лет и даже старше. Также на "Российский азимут-2009" приехали соревнующиеся из Артема.

Такие мероприятия проходят уже четыре года по всей стране примерно в одно и то же время, и за эти четыре года "Азимут", стал доброй традицией: вновь и вновь на соревнования приходят участники прошлых лет, а также появляются новички. Когда соревнования по спортивному ориентированию проходили во Владивостоке в первый раз, собралось около пяти тысяч участников, и эта цифра более или менее стабильно держалась каждый год. Но в этом году резко сократилось число желающих принять участие в соревнованиях до тысячи, может быть, этому способствовала погода, которая итак в дни соревнований "Азимута" не очень-то радовала.

Тем не менее, в положенное время все желающие принять участие собрались на картодроме "Змеинка" и были полностью готовы к соревнованиям. "Российский азимут-2009" прошел в четыре забега, а также были предложены дополнительные соревнования на дистанции "О-лабиринт". Участники смело рвались в бой завоевывать победу. Награждение проводилось в каждой группе: с 1 по место для ребят от 12 до 17 лет и с 1 по 3 место для участников более старших возрастных категорий.

Такие соревнования поводятся в целях развития и популяризации спорта и здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов для сборной команды нашего города, повышения спортивного мастерства спортсменов.

- Очень важно, чтобы больше детей принимало участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: они, во-первых, пополнят наши ряды и заменят нас в будущем, а, во-вторых, это полезно для них самих, - говорит мастер спорта, председатель совета ветеранов Федерации Приморского спортивного ориентирования Сергей ПЕРОВ. Сам спортсмен в соревнованиях по спортивному ориентированию принимает участие каждый год и каждый год занимает призовые места, подавая тем самым пример молодежи.