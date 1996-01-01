www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Всё для спорта, всё для победы!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 34-ой годовщине со Дня Великой Победы, прошла 10 мая во многих городах России. Не обошла эстафета и наш город - эту торжественную спортивную традицию во Владивостоке возродили, несмотря на то, что это мероприятие не проводилось целых два года.

В эстафете приняли участие 72 школьных команды, 4 команды от вузов, 5 команд от военных подразделений и одна особая команда - ветеранов. Забег проходил в 19 этапов, на каждом из которых сменялись участники и передавалась эстафетная палочка. Дистанция - от центра города (старт на центральной площади) до остановки Луговая и обратно, ветераны бежали немного меньше - до остановки Авангард и обратно.

После торжественного открытия, участников с наиболее дальних дистанций посадили на заранее приготовленные для них трамваи, которые и развезли спортсменов на свои этапы. После выстрела, означающего старт, молодые спортсмены и ветераны смело двинулись завоевывать первые места. Недолго их пришлось ждать на финише - всего пол часа и уже известные имена первых победителей.

- В забеге принимают участие более 80 команд участников: и вузы, и сузы, и представители вооруженных сил, и ветераны, - говорит заместитель главы города Владивостока Константин МЕЖОНОВ. - Я думаю, такое единение замечательно. Думаю, что все получат хороший заряд бодрости, каждый выиграет, в любом случае - в плане своего здоровья. Это прекрасный пример дани уважения ветеранам со стороны молодежи. Это мероприятие проводится после перерыва, но глава города обещал, что мы все хорошие традиции будем сохранять и возрождать.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru