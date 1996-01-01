Всё для спорта, всё для победы!

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 34-ой годовщине со Дня Великой Победы, прошла 10 мая во многих городах России. Не обошла эстафета и наш город - эту торжественную спортивную традицию во Владивостоке возродили, несмотря на то, что это мероприятие не проводилось целых два года.

В эстафете приняли участие 72 школьных команды, 4 команды от вузов, 5 команд от военных подразделений и одна особая команда - ветеранов. Забег проходил в 19 этапов, на каждом из которых сменялись участники и передавалась эстафетная палочка. Дистанция - от центра города (старт на центральной площади) до остановки Луговая и обратно, ветераны бежали немного меньше - до остановки Авангард и обратно.

После торжественного открытия, участников с наиболее дальних дистанций посадили на заранее приготовленные для них трамваи, которые и развезли спортсменов на свои этапы. После выстрела, означающего старт, молодые спортсмены и ветераны смело двинулись завоевывать первые места. Недолго их пришлось ждать на финише - всего пол часа и уже известные имена первых победителей.

- В забеге принимают участие более 80 команд участников: и вузы, и сузы, и представители вооруженных сил, и ветераны, - говорит заместитель главы города Владивостока Константин МЕЖОНОВ. - Я думаю, такое единение замечательно. Думаю, что все получат хороший заряд бодрости, каждый выиграет, в любом случае - в плане своего здоровья. Это прекрасный пример дани уважения ветеранам со стороны молодежи. Это мероприятие проводится после перерыва, но глава города обещал, что мы все хорошие традиции будем сохранять и возрождать.