Любителей лыж в Арсеньеве встретят пушками

К 15 ноября этого года арсеньевская гора Обзорная должна быть оснащена оснежительной системой - десятью снежными пушками и насосом. Проект по оснежению горы тянет на $2 млн. С деньгами "хозяину" горы, директору клуба "Восток" Александру ЮШИНУ обещал помочь губернатор.

Оснежительная система позволит на несколько месяцев продлить горнолыжный сезон и начинать его не в январе-феврале, а в декабре. По словам Александра Юшина, искусственный снег очень качественный: на горе не будет ни проплешин, ни камней. Если оснежительную систему построят, местная гора Обзорная станет первой на Дальнем Востоке, оснащенной подобным оборудованием. Для оснежения Обзорной есть все условия: сразу за горой стоит арсеньевское водохранилище на 7 млн кубов воды. Арсеньев потребляет меньше половины этого объема. Большой плюс - близость города, где имеется необходимая инфраструктура. Установка оснежительной системы позволит проводить на Обзорной все крупнейшие зональные, региональные и краевые состязания. Что и говорить, горные лыжи становятся все более популярными в Приморье.