Куда движется спорт во Владивостоке?

Развивается ли спорт в нашем городе? Вопрос сложный. Оптимисты могли сказать с уверенностью "да", пока "Луч-Энергия" худо-бедно держался в премьер-лиге чемпионата России по футболу, сейчас, сидя в первом дивизионе, даже и у горячих болельщиков не найдется, что сказать. Но ведь футбол - это не все, что есть у Владивостока. Разобраться в том, как же у нас обстоят дела, помог начальник городского управления по информационно-методической работе в сфере физического развития населения Александр ЛЕБЕДЕВ.

- Безусловно, спорт у нас в городе развивается. Ежегодно проводится более 200 спортивных мероприятий, принята программа "Спортивный Владивосток" на 2009-2012гг. Конечно, с финансированием пока проблемы, потому что неизвестно, что же нам преподнесет кризис, но я полагаю, и эта проблема решится.

У нас в городе работает 57 федераций по различным видам спорта, которые проводят немало спортивных мероприятий, проявляют свою активность. Но акцент спортивной программы нашего города делается на строительстве спортивных площадок, стадионов, футбольных полей возле муниципальных школ, открытии двух спортивных школ. Также запланирована реконструкция стадионов "Строитель" и "Авангард".

Ведущими видами спорта во Владивостоке всегда были баскетбол и футбол. С принятием программы "Спортивный Владивосток" ничего не изменилось.

- У нас в городе проводится достаточно много футбольных соревнований и зимой, и летом: летом ребята играют в большой футбол, а зимой чаще имеет место быть мини-футбол. Так что футбол, как был у нас спортом номер один, так и остался. Что же касается баскетбола, то он тоже у нас сейчас на стадии подъема. Сравнительно недавно появилась новая федерация баскетбола, куда вошел президент уличного баскетбола Эдуард САДЛЕР. Более того, в школе №56 строится специальная площадка для уличного баскетбола, которую смогут посещать все желающие.

До таких видов спорта как, например, теннис дело еще не дошло, хотя и существует в городе федерация тенниса и проводятся различные турниры. Концентрация все-таки идет на строительстве спортивных сооружений. Кто знает, быть может, постройка всех этих объектов ускорит процесс развития спорта в нашем городе и привлечет ослабленное компьютерными играми и телевизором внимание молодого поколения, которое несет в себе спортивное будущее нашего города.