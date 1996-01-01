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Владивосток стал столицей российских тхэквондистов
Во Владивостоке состоялся чемпионат России по техническому комплексу (пхумсэ) тхэквондо ВТФ. Столица Приморья во второй раз приняла лучших спортсменов страны. Соревнования определили кандидатов в состав сборной России для участия в состязаниях на международном уровне. В них приняли участие около 100 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского краев, а также из Московской области и Санкт-Петербурга.
В их числе такие признанные звезды как мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Мира 2007 г., чемпион России 2008 и 2009 г. Станислав ЛИГАЙ. Молодой спортсмен из Приморского поселка Врангель уже вписал свое имя в историю отечественного спорта. Он первым из россиян, после восьми лет участия сборной России в соревнованиях такого уровня, занял призовое место на чемпионате Европе по тхэквондо ВТФ.
Тогда, в 2003 г., команда для экономии средств прилетела на место буквально накануне соревнований. Причем организаторы оплошали, и спортсмены остались без гостиницы. Ночевать пришлось прямо на стадионе под открытым небом. Хорошо еще, что все происходило летом да на теплой Корсике. Можно представить в каком состоянии находились бойцы после такой ночевки. Тем не менее, Станислав Лигай стал серебряным призером чемпионата Европы по техническому комплексу тхэквондо ВТФ.
- Для меня это самая дорогая медаль, - рассказывает Станислав. - Хотя сейчас у меня уже около полусотни наград. Сколько точно - не знаю. Даже не считаю. Говорят - плохая примета.
Талантливый спортсмен начал заниматься тхэквондо случайно - друзья в 2000 г., когда ему было уже 13 лет, позвали с собой в секцию. И через год занятий он привез из Южной Кореи - с родины тхэквондо - три золотые медали.
Его первый тренер - Екатерина ПОПОНОВА передала Станислава своему наставнику - Вячеславу МУРНАЕВУ, который перевел спортсмена с трех раз занятий в неделю на ежедневные тренировки.
Лигай приходил домой и падал от усталости. Мама испугалась нагрузок и попыталась отговорить парня от занятий. Но, несмотря на ее увещевания, Станислав не бросил спорт. Интенсивный график занятий и регулярное участие в соревнованиях различного уровня не по мешали ему окончить школу на "хорошо". Сейчас он учится в Находкинском филиале ВГУЭС на факультете государственно-муниципального управления.
- Чиновником станешь?
- Президентом, - смеется Станислав. - Хочу еще высшее спортивное образование получить.
Станислав днем учится, а по вечерам работает - тренирует ребят. Деньги ему нужны. Несколько лет назад на соревнованиях в Подмосковье познакомился с симпатичной сибирячкой. Девушка после этой встречи дважды в год приезжала в Приморье во Врангель. Совместные тренировки закончились свадьбой. Вскоре, чуть ли не со дня на день, молодожены ждут рождения своего первенца. Тхэквондо настолько плотно переплелось с судьбой Станислава Лигая, что из спорта переросло в образ жизни.
Справка ДДГ "ЗР": победителями турнира в личном зачете стали: Станислав Лигай, Виктория Ким, Владимир Муханов, Марианна Матвеева, Александр Ким - спортсмены из Приморского края. Яна Мальцева из Краснодара. Наталья Волкова, Валентина Конторина, Александр Микус из Московской области.
В синхронно-командных выступлениях приморцам удалось завоевать 4 золота: в смешанной двойке выступили Роман Лебедев и Юля Архипова, в мужской тройке порадовали Дмитрий Пегай, Владимир Пегай и Станислав Лигай, и тройка девушек - Ольга Терешко, Виктория Ким и Юля Архипова, а также Светлана Селезнева, Анна Алексеева и Елена Балакирева. Только в смешанной двойке приморцев смогли потеснить спортсмены из Московской области - Наталья Волкова и Александр Микус, которые завоевали золотые награды.
Первое общекомандное место с большим отрывом от соперников завоевали приморские спорстсмены.
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