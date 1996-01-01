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Без иностранцев, но с гарантированной медалью
Мировой кризис добрался и до гонок по гаревой дорожке - в командном чемпионате России по спидвею-2009 будут участвовать всего три команды, в том числе из Владивостока. При этом иностранные гонщики к турниру допущены не будут. Таким образом, каждый из участников чемпионата в любом случае получит медаль.
На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили прошлогодний чемпион "Мега-Лада" (Тольятти), вице-чемпион "Восток" (Владивосток) и СК "Турбина" (Балаково). В то же время в первенстве юниоров выступят уже 6 команд.
При существующем регламенте проведения соревнований из 9 команд, начинавших сезон-2006, в сезоне-2009 осталось всего 3 команды, т.е. в среднем чемпионат терял за год по три команды. Специалисты уверены, что такими темпами Россия вообще может остаться без спидвейных баталий.
Командный чемпионат России пройдет в четыре круга. Команды проведут по четыре гонки с каждым соперником (по две дома и на выезде). Первая гонка "Востока" состоится 21 мая на выезде в Балаково, 28 мая наша команда отправится в Тольятти. Первая домашняя встреча пройдет 25 июня с командой "Мега-Лада". Кроме того, Владивосток примет два этапа предварительного турнир среди юниоров в группе "А" с участием двух местных команд, "Мега-Лады" и СК "Турбина". В финале юниорского первенства, который состоится в Тольятти, примут участие три первые команды из группы "А" и победитель группы "Б".
В составе "Востока" к чемпионату готовятся Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, Алексей ХАРЧЕНКО, Григорий ЛАГУТА, Ренат ГАФУРОВ, Руслан ГАТИЯТОВ, а также юниоры: Артем ЛАГУТА, Михаил КРЕМЕР, Вячеслав КАЗАЧУК, Михаил СКАЧКО, Александр МАРИНЮК, Александр СИРЯК, Вадим ТАРАСЕНКО и Даниил ЛИТВИНОВ. Главный тренер - мастер спорта СССР, чемпион страны 1980 г. Игорь СТОЛЯРОВ. В конце прошлой недели команда отправилась на сборы в Даугавпилс, где собирается провести несколько товарищеских гонок с местным "Локомотивом".
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