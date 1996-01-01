"Ханка-2009": такого вы еще не видели!

С 1 по 3 мая на побережье озера Ханка в поселке Троицкое (Камень-Рыболов) состоится Музыкально-спортивный фестиваль - открытие сезона самых популярных экстремальных водных видов спорта - виндсерфинга и кайтсерфинга!

На празднике соберутся поклонники ветра из городов: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска, Находки и районов Приморья!

В программе фестиваля: жертвоприношение Богу ветра (сжигание доски для виндсерфинга на большом костре), награждение лучших спортсменов по итогам 2008 года, показательные выступления виндсерферов, показательные выступления кайтсерферов, соревнования по виндсерфингу - командные гонки - эстафета на двух одинаковых учебных досках между командой сёрфстанции "Штилевая Зона" и командой сёрфстанции Surf4you, обучение виндсерфингу и кайтсерфингу у лучших инструкторов Дальнего Востока, конкурс "Мисс Ханка-2009".

Для участия в конкурсе необходимо пройти "квалификационный заезд" - сделать оверштаг!

Организаторами фестиваля выступают: клуб Vladsurfer, Федерация виндсерфинга и кайтсерфинга Приморского края при поддержке Федерации парусного спорта Приморского края.

Генеральным спонсором мероприятия выступает кайт-сёрфстанция SURF4YOU (www.surf4you.ru) в лице Дмитрия Бардадына и Андрея Заболотного.

Подробности читайте на сайте http//vladsurfer.ru/compet/Соревнования/ХАНКА_2009.