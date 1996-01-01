О спорт, ты - добро!

В Приморском крае началась общественная акция "Весенняя неделя добра", в которой принимают участие 40 субъектов РФ и около 140 государств мира.

В Приморском крае проведение ВНД координирует уже восьмой год подряд Владивостокская молодёжная общественная организация "Корпус Волонтёров".

В рамках акции во Владивостоке проводятся различные мероприятия. Одно из них - спортивное ориентирование на тему "Исторические ценности Владивостока" - пройдет в грядущую субботу, 25 апреля. Спортивное ориентирование - виды спорта, в котором участники должны пройти заданное число контрольных пунктов, расположенных на местности, а результаты определяются по времени прохождения дистанции или по количеству набранных баллов.

Командам, которые пожелают участвовать в соревновании, будут выданы маршрутные листы, содержащие 21 задание. Маршрут охватывает территорию от центра до Гайдамака. Конечным пунктом будет назначено какое-нибудь исторически значимое место в городе (к примеру, памятник).

Заявки на участие принимаются до 21 числа. Их можно присылать на адрес dolmatova88@mail.ru. В заявке необходимо указать название команды, сколько в ней членов (не более десяти) и контакты.