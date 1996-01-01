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Прилетели, увидели, победили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первое общекомандное место на чемпионате России в Москве по таэквон-до ИТФ заняли приморские спортсмены. На открытые состязания прибыли даже зарубежные команды, в том числе сильные бойцы из Турции и Молдавии. Но приморцы ошеломили соперников своим выступлением и не оставили им никаких шансов.

Каждый из 37 спортсменов сборной края по версии ИТФ привез награду, а некоторые одержали победу сразу в нескольких дисциплинах. Всего в копилке Приморского края 21 золото, 16 серебряных и 21 бронзовых медалей. Теперь призерам открыт путь в Хорватию на чемпионат Европы.

По олимпийской версии единоборства, то есть ВТФ, Приморье сумело отправить на соревнования четырех спортсменов, которые тоже выступили весьма успешно. На Кубке России, который прошел в Москве 29-31 марта 3 место завоевал Роман БЯНКИН, а на первенстве России среди молодежи бронзу заслужила Мария ЖЕЛЕБ.

Одним из самых ярких открытий прошедших соревнований стала 16-летняя воспитанница тренера Дениса ЛЕБЕДЕВА Ольга ТЕРЕШКО. Она стала чемпионкой России среди молодежи в личном зачете, а также завоевала золотые медали в выступлениях женских "двоек" и "троек" в техническом комплексе (Пхумсэ). Красивые глаза, невысокая и хрупкая на вид девушка. Трудно поверить, что она пятый год занимается во Владивостоке боевым единоборством.

- Мы с подружками увидели у себя в школе № 16 объявление о наборе и решили записаться в секцию. Хотели научиться драться, чтобы уметь за себя постоять. Ведь не всегда, когда нужно, найдется рядом рыцарь, способный защитить, - объясняет свой выбор Ольга Терешко.

Мама Оли считает, что девочке нужно больше времени посвящать учебе. Спорт отнимает много времени. Но папа поддерживает увлечение дочери и сам ежедневно возит ее на тренировки.

- Тяжело, конечно. Но у меня есть цель - Олимпийские игры, - делится сокровенной мечтой Ольга Терешко. - Как слышу российский гимн, встаю и представляю, что он звучит в мою честь. Возможно, когда-нибудь стану тренером.

Руководители федерации таэквон-до уверены, что потенциал развития единоборства в Приморье еще далеко не исчерпан.

- Мы намерены ежемесячно проводить соревнования в Приморье. В мае во Владивостоке состоится чемпионат России по техническому комплексу (Пхумсэ) ВТФ. Кроме того, хотим организовать фестиваль, который объединит спортсменов обоих направлений единоборства - ИТФ и ВТФ - на одной площадке, - сообщил Президент федерации таэквон-до Приморского края Валерий КАН.

Приморские спортсмены смогли отправиться на соревнования на запад России благодаря финансовой поддержке администрации Приморья. А вскоре с ее помощью в центре Владивостока распахнут двери специализированные залы для занятий таэквон-до.

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