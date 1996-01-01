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За лихими виражами
Дальневосточники активно покоряют спуски горнолыжных курортов Южной Кореи, Японии и Китая. "ДК" знакомит с самыми популярными из них.
Южнокорейская провинция Канвондо пользуется повышенным интересом дальневосточных горнолыжников. Специально для россиян здесь даже проводится горнолыжный феcтиваль Ru-Ski. Среди наиболее популярных курортов туроператоры отмечают Yongphyong Resort, где проходили Азиатские Зимние Игры-1999 и неоднократно проводились чемпионаты мира по горным лыжам (31 спуск и разноплановые трассы - от квотер-пайп до рэил слайдер - рассчитаны на все категории катающихся), Vivaldi Park (две трассы для профессионалов, семь, рассчитанных на средний уровень, и еще пара для начинающих) и открывшийся всего лишь год назад High One, который, благодаря близкому расположению склонов, идеален для отдыха всей семьей. Большой плюс последнего - ресторан на высоте 1300 метров с роскошным панорамным видом на окружающие горы.
Полуторачасовой перелет до Ниигаты, час езды до города Юзава, и оттуда можно легко добраться на автобусе до горнолыжных курортов Naspa, Joetsu Kokusai и Naeba. Последний - "Японская кобра" - один из самых модных и популярных курортов Японии. Здесь регулярно проходят различные соревнования по горным лыжам и сноуборду. Множество трасс, три десятка подъемников и вечернее катание под динамичную музыку в лучах лазерного шоу - повод остановить свой выбор именно на этом курорте. А знаменитая японские баня онсен отлично снимет усталость после активного отдыха.
И, наконец, Поднебесная. Крупнейший горнолыжный курорт Китая Ябули - место проведения Азиатских Зимних игр-1996 - находится между Харбином и Муданцзяном, в очень живописном месте, имеющем статус Национального парка. Курорт делится на две части - зону проведения соревнований (девять трасс для спуска и семь беговых, а также трамплины для фристайла и прыжков) и зону для любителей: 15 трасс длиной 1000-5000 м с наклоном, лыжная беговая трасса, санный спуск, участки для катания на снегоходах и конных санях и каток на горном озере.
Другой знаменитый горнолыжный курорт, третий по величине в КНР, расположен в провинции Цзилинь - Бэйдаху. Мягкий климат и обилие снега ценятся многочисленными иностранными туристами и спортсменами. Здесь неоднократно проходили Национальные Зимние спортивные игры, а также Азиатские Зимние игры-2007. Несколько трасс, в т.ч. для сноубординга и беговых лыж, трамплины, парк для фристайла и огромный биатлонный комплекс предоставляют большую свободу выбора зимних развлечений.
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