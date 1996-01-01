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Winter Force 2009

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Огромный трамплин, три специально сконструированные металло-пластиковые конструкции и немного фантазии потребовалось Владивостокской Федерации сноуборда для проведения Второго межрегионального турнира по сноуборду Winter Force 2009 (Первенства Приморского края в дисциплинах Биг-Эир и Джиббинг), который проходил 21-22 марта на территории горнолыжного комплекса "Восток".

В течение месяца обустраивался склон: возводился трамплин, на производство которого потребовалось порядка десяти вагонов снега, которого в посёлке Восток более чем достаточно. Конструировались компанией "Русский Дом", а потом устанавливались внушительного размера (5-12 м в длину) фигуры для джиббинга. В итоге получился настоящий сноу-парк.

Прошедший турнир продолжает начатую в феврале 2008 года линейку соревнований Winter Force, которые уже по традиции проходили в два этапа - биг-эир и джиббинг. В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов, 29 прыгали с Биг-Эира и 15 джиббили, естественно, многие из участников выступали сразу в обеих дисциплинах. В соревнованиях, вне зачёта, приняли участие лыжники "нью-скулеры" Антон Челушкин и Анатолий Пак. Winter Force собрал лучших сноубордистов Приморья и Хабаровска, что гарантировало зрелищность соревнований, и мы снова увидели великолепные прыжки и скольжения, стильные и безбашенные, за которыми наблюдаешь, не моргнув и затаив дыхание.

"Поднять флаг! Включить гимн!" - эти слова произнёс президент Владивостокской Федерации сноуборда Илья Шаповалов перед награждением победителей соревнований. Все сноубордисты, построившись, наблюдали, как поднимается по флагштоку российский триколор, и ожидали результатов соревнований. Чуть позже под вспышки камер и аплодисменты на пьедестал поднимались победители. В открытом первенстве Приморского края по джиббингу ими стали:

1. Роман Рукасов (Владивосток). Это его первые соревнования и сразу же очень успешные, очень перспективный райдер.

2. Виталий Гуртовой (Владивосток). Отличная техника и отличный стиль катания.

3. Андрей Бобров (Владивосток). Впервые стал призёром краевых соревнований.

А в Биг-Эире лучшими оказались:

1. Вячеслав Пронский (Владивосток, победитель Winter Force 2008, дисциплина Биг-Эир).

2. Антон Конобиевский (Владивосток, бронзовый призёр Winter Force 2008, дисциплина Биг-Эир).

3. Юрий Шамшур (Владивосток), молодой, энергичный, перспективный.

Отдельно, как единственная девушка-участница с достаточно серьёзным уровнем катания, была награждена Кристина Огнева. А приз зрительских симпатий получил Анатолий Пак.

Все победители были награждены призами от магазинов сноуборд-снаряжения "Синтипоп" и "Эдванс". А 27 марта в экстрим-баре Pro-Rider состоялось торжественное вручение медалей и дипломов победителям.

Cудейство турнира осуществляли: Александр Гизотулин, Сергей Шубин, Дмитрий Шагин, Степан Лёвкин, Дмитрий Якушин, Илья Шаповалов.

Турнир выявил новых лидеров сноубординга края, порадовал стабильностью техники спортсменов и - как результат этого - отсутствием травм при проведении соревнований. Также Винтер Форс стал первым сноуборд-лагерем, который проводился в Приморье, когда самые лучшие райдеры на протяжении трёх дней смогли вдоволь покататься, насладиться природой "Востока" и отлично отдохнуть в компании людей, для которых сноуборд - это стиль жизни.

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