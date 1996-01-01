"Луч-Энергия": новый тренер и отсутствие задачи

"Луч-Энергия" начал сезон в первом дивизионе с новым главным тренером и председателем правления, но без мощного спонсора и четко поставленной задачи.

В стартовом матче первенства желто-синие не смогли выиграть на своем поле у новичка турнира ФК "МВД" 0:0, при том что у "милиционеров" за весь матч не набралось ни одного мало-мальски голевого момента.

Тем не менее и исполнительный директор клуба, и главный тренер излучают сдержанный оптимизм - в нынешних условиях сделано все возможное. По словам исполнительного директора Анатолия БЕЗНЯКА , по финансовым возможностям "Луч-Энергия" входит в первую десятку клубов первого дивизиона.