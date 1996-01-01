Бот-шоу во время чумы

"Владивосток Бот-Шоу 2009" - событие, которое обещает стать центральной площадкой для установления деловых контактов яхтенной индустрии России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К выставке планируется привлечь участников из России и стран АТР: Китая, Кореи, Таиланда, Сингапура, Япония, а также из США и Европы, сообщила pr-менеджер проекта Валерия СТЕПУРА.

Цель выставки - объединить профессионалов и любителей всех видов отдыха на воде, способствовать развитию компаний, занятых в данной индустрии на Дальнем Востоке, и поддержать статус Владивостока как центра яхтенного и морского туризма.

Организаторы заверяют, что выставка будет интересна для самой широкой аудитории и станет местом встречи профессионалов, любителей и просто неравнодушных к морю жителей и гостей города, где каждый сможет найти для себя полезную и интересную информацию, либо просто отлично провести время всей семьей.

Выставка будет проходить в рамках "Недели туризма и гостеприимства" - это международный уровень организации с участием представителей из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, более 400 компаний и 10000 посетителей.