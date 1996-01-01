Автогонка звезд у хабаровчан популярнее протестов

В окрестностях Комсомольска-на-Амуре прошли трековые гонки по весеннему льду "Гонка звезд", которые уже 3-й год проводит краевая федерация автоспорта. На кольцевой трассе в 2 км подтвердил свой титул чемпиона Хабаровского края комсомольчанин Алексей ВОЛЬФ на автомобиле Honda Civic. Сумел потеснить лидеров прошлых лет 18-летний Владислав ЗЫРЯНОВ из пос. Хор на Mitsubishi Mirage - второе место. Тройку лидеров заключила Toyota Corolla с Виктором МЕДВЕДЕВЫМ за рулем. А вот "Автоледи-2009" стала комсомольчанка Елена ЗАЙКОВА.