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"Личный тыль" и "массоги" по-владивостокски
Главный приз Первого открытого кубка Федерации Таэквон-до (ИТФ) г. Владивостока, посвященный Дню защитника Отечества, а также "серебро" в категории "командный тыль" взяли хозяева соревнований - команда Владивостока, набравшая наибольшее количество медалей.
В соревнованиях, которые состоялись 21 февраля в Краевом доме физкультуры, приняли участие около 200 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Артема, Партизанска, сел Михайловка, Покровка. Спортсмены в возрасте от 6 до 15 лет состязались по программе "личный тыль" (технические комплексы) и "массоги" (личный спарринг). Главный приз соревнований - переходящий кубок имени генералов российской армии Л.И. ИВАНЧЕНКО и В.С. ХОЛОДА.
За 5-летнюю историю существования Федерации Таэквон-до (ИТФ) г. Владивостока - подобные соревнования, где принимающей стороной выступает столица Приморья, проводятся впервые. До этого приморские спортсмены соревновались в других городах страны.
Как рассказала "ЗР" Светлана МОРОЗОВА, первый президент Федерации тхэквондо Приморья, почетный гражданин Владивостока и член судейской коллегии на соревнованиях за Первый открытый кубок Федерации Таэквон-до (ИТФ), "нынешние спортсмены по многим параметрам отличаются от тех, кто начинал тхэквондо во Владивостоке. И прежде всего, техникой ведения боя, а также экипировкой".
- Они стали красивее! У них на ногах тапочки, а наши выступали босиком. У них на форме какие-то надписи, какая-то реклама, а раньше этого не было. Раньше и массовости такой не было. И на даянге (ковре) не было девочек, а сейчас их очень много. По всему, это веление времени.
Как призналась "ЗР" 9-летняя Дарина МАРТЫНЮК, член команды Владивостока, "сегодня для девочки заниматься каким-нибудь единоборством - это необходимо, престижно и совсем не мешает занятиям в школе, а даже наоборот".
На вопрос "ЗР" "болеющим" родителям, почему ваши дети занимаются таэквон-до, а не, к примеру, боксом или вольной борьбой, одна женщина, у которой дочь и сын - члены Федерации Таэквон-до (ИТФ), ответила так:
- Потому что это очень гуманный и философски грамотный вид спорта. Здесь не учат драться, как думают несведущие. Здесь учат уходить от конфликта. Во время боя спортсмены руководствуются принципами таэквон-до: честностью, крепостью духа, настойчивостью, благородством. Это прежде всего самозащита, а не нападение. Но я бы никому не советовала вступать в конфликт с мастером таэквон-до. Взрослый спортсмен - это боевая машина, которую лучше не злить.
Главный судья Насриддин ТАЛИПОВ, обладатель черного пояса, 6 дана, соревнованиями остался доволен.
- Мы еще раз убедились, что в Приморье есть большой интерес к этому виду спорта. Вы сами видели, как много зрителей в зале и как хорошо подготовлены наши спортсмены. Среди наших тренеров есть инструктора международной категории, призеры и чемпионы Мира и Азии. Наша цель - популяризовать этот вид боевого искусства. И, самое главное, привлечь к занятиям таэквон-до (ИТФ) как можно больше детей. Спорт отвлекает их от улицы, от наркотиков и криминала, - рассказал "ЗР Насриддин Талипов.
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