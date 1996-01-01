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Наши гимнастки одни из лучших
Команда девушек из Приморья под руководством тренера высшей квалификационной категории Ирины КАЙГОРОДЦЕВОЙ завоевала второе место во Всероссийском турнире по спортивной гимнастике городов Сибири и Дальнего Востока на призы мэра города.
В многоборье среди девушек по программе кандидата в мастера спорта 3 место заняла Александра Нагорная, она же стала второй в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях в многоборье. По программе I взрослого разряда взошла на второе призовое место Алена ПРИХОДЬКО, а в опорном прыжке в личном зачете юная гимнастка стала первой. В ряду юных гимнасток II взрослого разряда в многоборье 2-го места добилась Злата МАЛЬЦЕВА. Финальные соревнования на отдельных видах снарядов среди девушек стали удачными и для Ксении БУЛИНАС, занявшей 3 место по программе мастера спорта. Команду владивостокцев обошли хозяева соревнований, благовещенцы, получив первую строчку в общем зачете. Сегодня же все силы спортсменок из Спортивной детской юношеской школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) направлены на подготовку к чемпионату Приморского края по спортивной гимнастике.
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