ФК "George Dental Group" защитил титул

В спорткомплексе "Восход" состоялись заключительные игры чемпионата г. Владивостока по мини-футболу. Всего в чемпионате города приняли участие 96 команд.

Главная игра турнира состоялась между командами "Фортуна" и "George Dental Group".

Интрига матча заключалась в том, смогут ли чемпионы Владивостока-2008 досрочно защитить свой титул. Финальный свисток зафиксировал победу "George Dental Group" со счетом 5:2, что окончательно сделало команду недосягаемой для конкурентов. Таким образом, второй год подряд, "GDG" завоевывает звание сильнейшей команды по мини-футболу г. Владивостока.