Приморье может остаться без большого баскетбола

Руководство баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" приняло решение о снятии основной команды с чемпионата России Суперлиги "А" из-за финансовых проблем, о чем на прошлой неделе уведомило руководство Российской федерации баскетбола. Окончательное решение по поводу участия команды в чемпионате России будет принято 29 января.

Главный тренер Сергей БАБКОВ после критики в свой адрес со стороны руководства подал в отставку. "Надеюсь, это мое решение поможет спасти команду", - сказал наставник красно-белых в своем обращении к игрокам. И. о. главного тренера назначен помощник Бабкова Михаил МИХАЙЛОВ. Тем временем определился с новым наставником футбольный клуб "Луч-Энергия". Как и прогнозировал "ЗР", им стал литовский специалист Беньяминас ЗЕЛЬКЯВИЧУС. Во вторник Зелькявичус приступает к работе с командой, находящейся на сборе в Турции.