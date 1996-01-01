В каком районе Приморья лучше кататься на лыжах?

Приближаются зимние каникулы, и, конечно, многие жители Приморья устремятся на природу, на свежий воздух, покататься на санках и лыжах. Всех интересует, куда лучше отправиться, где больше снега, какова высота снежного покрова? Об этом сообщает сайт www.primpogoda.ru.

В Приморье снежный покров установился в конце первой декады декабря. Но из-за частых оттепелей и практически отсутствия снега в южной половине края высота снежного покрова составляла всего 1-2 см. А в северной половине Приморья, особенно в горных районах, небольшой снег является частым гостем.

Небольшие снега, выпавшие 19 и 24 декабря, несколько улучшили состояние снежного покрова. На сегодняшний день в западных районах Приморья высота снежного покрова составляет 1-3 см., в центральных районах - 17-26 см, а в районе горнолыжной базы Арсеньева - 20-23 см. Больше всего снега выпало в Пожарском районе, здесь высота снега достигает 36 см.

В Партизанском районе высота снега - 5 см, в окрестностях Лазо - 17 см . Меньше всего снега в пригороде Владивостока, здесь высота снега составляет 1 см, и совсем нет снежного покрова на южном побережье края, он просто здесь растаял. До конца нынешнего года существует лишь 10-процентный шанс на то, чтобы снег в южной половине края выпал.