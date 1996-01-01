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"Луч" собирается в Турцию и ищет деньги
Несмотря на неопределенность с финансированием на следующий сезон и главным тренером, "Луч-Энергия" уже определился с первым сбором. Подготовку к сезону желто-синие планируют на начало января в Турции.
Генеральный директор "РАО ЭС Востока" и "Дальневосточной энергетической компании" Иван БЛАГОДЫРЬ сообщил "ЗР", что вопрос со спонсорством клуба, носящего приставку "Энергия", еще не закрыт. "Все будет зависеть от финансового положения наших компаний, а оно сейчас достаточно сложное", - сказал главный энергетик Дальнего Востока. По сведениям "ЗР", спонсорский контракт энергетиков напрямую зависит от размера тарифа на электроэнергию и тепло в следующем году, а это уже компетенция региональной энергетической комиссии, которая подконтрольна догадайтесь кому.
Губернатор Сергей ДАРЬКИН в свою очередь пообещал, что "Луч-Энергия", покинувший премьер-лигу по итогам сезона, брошенным в любом случае не будет. При этом патрон желто-синих считает, что клубу следует делать ставку на собственные кадры и усиление управления. "В последние годы мы попадали в зависимость от ситуации, которая была на рынке. Сейчас эта ситуация изменилась. Так что, может, это и хорошо, что нам дали по голове, - будем делать ставку на свой футбольный клуб, обрастать игроками, брать молодежь, делать свою базу", - сказал губернатор.
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