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Кендоисты покоряют восточные рубежи
В Китае прошел "Открытый кубок Пекина" по кендо, где приняла участие и сборная команда ДВ "СОЛКИ" (Спортивное Общество Любителей Кендо Иайдо).
Более 100 любителей японского фехтования съехались из Китая, Тайваня, Японии, Кореи, России, чтобы показать свое мастерство. Пять спортсменов из сборной Дальнего Востока поразили мощью своего боевого духа именитых судей.
Команда из России в составе Андрея ХАРЧЕНКО, Геннадия ДУБИЛИНА, Евгения ЕВДОКИМОВА, Данила БАСТРАКОВА и Сергея ОСЫКА приняла участие в двух программах: в личном первенстве среди мужчин, завоевав два третьих места, и в командном первенстве, забрав второе место и уступив в упорной борьбе первое место команде Тайваня.
Попасть в команду "СОЛКИ" была не так уж легко, отбор членов сборной проходил по итогам всех прошедших соревнований и семинаров. Но уже сегодня можно точно сказать, что МИШИН Борис Николаевич, президент Дальневосточной Федерации Кендо, ИАЙДО Дзедо, он же почетный председатель МРОО "СОЛКИ", не ошибся, выбрав именно этих спортсменов в состав команды. Спортсмены не только пополнили свою копилку тремя кубками и восемью дипломами, один из которых - за лучшую технику (Осыка Сергей), но также получили приглашение на "Всеазиатский кубок", который состоится в Гонконге и соберет порядка 2000 кендоистов со всего мира.
По возвращении из Пекина трое наших спортсменов отправились в Ниигату на родину кендо, где сумели завоевать медали в командном первенстве, оказавшись единственными иностранными участниками.
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