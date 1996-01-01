"Лучу-Энергии" грозят сумерки

Для флагмана приморского футбола настали непростые времена. Как стало известно "ЗР", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" скорее всего откажется от спонсорской поддержки "Луча-Энергии", а это значит, что бюджет на следующий сезон будет урезан в несколько раз.

Среди титульных спонсоров "Луча" останутся краевая администрация и ОАО "Дальсвязь", однако поступления от последней также будут сокращены. В принципе, на выступление в первом дивизионе средства в конечном итоге будут изысканы, но речь в таком случае будет идти исключительно о выживании в турнире, а не о каких-то конкретных задачах.

Тем временем приморский клуб продолжает пристраивать игроков. Защитник СМИРНОВ I может оказаться в "Ростове", Левани ГВАЗАВА - в "Рубине".