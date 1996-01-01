"Луч-энергию" ожидает полная реконструкция

Эксперимент с приглашением во Владивосток тренера-иностранца и последовавшего за ним балканского легиона принес свои плоды - в минувшее воскресенье "Луч-Энергия", в год своего 50-летия, официально оформил расставание с элитным дивизионом, проведя в нем три сезона. В следующем году желто-синим предстоят вместо набивших оскомину вояжей в Москву и Питер выезды к закадычным соперникам в Хабаровск и Читу, где до сих пор неплохо играет один из ключевых игроков еще того "Луча" Илья МАКИЕНКО.

Ворох проблем, утянувший "Луч" на дно, копился не один год - отсутствие нормальной инфраструктуры и профессиональных управленцев, нежелание хороших игроков ехать на край света, неприязнь западных клубов из-за дальних перелетов, странные судейские решения "в одну сторону" плюс перманентные проблемы с финансированием. В первом дивизионе проблем, уж будьте уверены, станет больше. Радует лишь одно - по сведениям "ЗР", энергетики продолжат финансировать команду и в следующем сезоне, ибо, как сказал губернатор, "это вопрос политический". Бюджет, конечно, урежут минимум в два раза (в этом году с учетом долгов прошлого сезона он приближался к $30 млн), но для выживания (о скором возвращении в премьер-лигу никто и не заикается) этого вполне достаточно. При одном условии: если во главе команды станет полностью самостоятельный в своих решениях тренер, чего нельзя было сказать о хорвате ВУЛИЧЕ.

Новому наставнику, а контракт нынешнего главного тренера Семена АЛЬТМАНА истекает 30 ноября, предстоит строить команду "с нуля". Правда, матч с московским "Спартаком", в котором "Лучу" все-таки удалось хлопнуть на прощание дверью, показал, что как минимум пять готовых игроков уже есть, и все они с приморской пропиской. Речь идет о воспитанниках местного футбола Артеме МИХЕЕВЕ, Максиме КУЛЕМИНЕ (оба вышли в стартовом составе против "Спартака" и обедни не испортили), Кирилле МУЗЫКА, Александре ЯШАНЕ и Дмитрии САМОЙЛОВЕ.

По мнению Альтмана, команду нужно создавать на базе молодых, перспективных футболистов края. "Усиление нужно, но искусственной команды быть не может. Надо будет хорошо просмотреть весь Дальний Восток. В первой лиге легионеров меньше. Сегодня нас разделяют границы: Белоруссия, Украина - другие страны, а игроки оттуда - это легионеры, поэтому ориентироваться надо на своих. У нас есть неплохие ребята в дубле, и не только Кулемин, но им нужно время. Сегодня в запасе были молодые, перспективные игроки, но каждому овощу свой час", - заявил украинский тренер после матча со "Спартаком", завершившегося боевой ничьей 2:2.

На вопрос, останется ли он во Владивостоке, Альтман четкого ответа не дал: "Губернатор сказал, что об этом мы поговорим после его возвращения. Все зависит от того, какие задачи будут поставлены на следующий сезон, какой план развития клуба будет принят. В любом случае, независимо от того, останусь я или нет, мы составим с руководителями клуба программу дальнейшего развития футбола в крае. Я выскажу свои соображения, а там посмотрим. Я сомневался, но сейчас увидел, что мой труд, который я провел на протяжении этого времени, воплотился на футбольном поле. Загадывать сложно, время покажет. Край здесь хороший, болельщики хорошие. Думаю, что при сложившейся ситуации по сегодняшней игре мне не стыдно им смотреть в глаза".

Стыдно должно быть тому "отморозку", который во время мачта со "Спартаком" кинул с трибуны бутылку в голову запасному вратарю москвичей ДЖАНАЕВУ. Этот неприятный эпизод может повлечь за собой дисквалификацию стадиона "Динамо" на одну игру.

Тем временем "Луч" вовсю избавляется от легионеров. Полузащитники Ненад БЕГОВИЧ и Владимир ВУЙОВИЧ, защитник Игор КРАЛЕВСКИ, нападающий Йосип ЛУКАЧЕВИЧ, вратарь Ненад СТОЙКИЧ уже отбыли из Владивостока. Не будет продлена аренда бразильского нападающего АЛВЕСА. Защитник Раде НОВКОВИЧ скорее всего продолжит карьеру в минском "Динамо". В премьер-лиге есть спрос на хорватского полузащитника Дарио ДАМЬЯНОВИЧА и бразильского защитника ЛЕАНДРО. По неофициальной информации, уже определились с новыми клубами Виталий БУЛЫГА и Левани ГВАЗАВА, на очереди знаковая для "Луча" фигура Дмитрий Александрович СМИРНОВ. В общем, скучно не будет.