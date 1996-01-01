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Спустя 3 года "Луч-Энергия" готовится к возвращению в первый дивизион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В оставшихся трех играх сезона (все с московскими клубами - "Динамо", "Спартаком" и "Москвой") желто-синим вряд ли поможет даже чудо - последний луч надежды угас в воскресенье на стадионе "Динамо", где желто-синие уступили "Амкару" 0:1.

После гола, пропущенного уже на 19-й минуте, казалось, все еще можно поправить. И во втором тайме "Луч" наконец-то начал показывать дальневосточный характер. Особенно это удавалось... бразильскому защитнику ЛЕАНДРО, который один из немногих на поле бился до последнего, поднимая тем самым себе трансферную цену. К тому моменту на трибунах уже начали скандировать: "Ребята! Давайте умрем, но красиво!". Умереть получилось, красиво - нет...

Итог подвел главный тренер "Луча" Семен АЛЬТМАН: "Какие могут быть комментарии, когда нет положительного итога. Чтобы я ни говорил, но людей судят по поступкам, а футболистов по результату. За три недели боеспособную команду создать нельзя. На это уходят годы. А я еще столкнулся с тем, что единого коллектива нет, разрозненные группы. Такой обстановки я еще не встречал. На объединение не хватило времени".

Остается только добавить, что, вне зависимости от итогового результата, в межсезонье Владивосток покинут все пришлые игроки. За некоторых - БУЛЫГУ, ГВАЗАВУ, ДАМЬЯНОВИЧА, СМИРНОВА II, того же Леандро еще можно выручить какие-то деньги, которых "Лучу" ой как не хватает - по неофициальной информации, в клубе опять задерживают зарплату, а средства, вырученные от продажи ЧЕХА, ДАКАСТЫ и ШЕШУКОВА, ушли на погашение прошлогодних долгов. Остальные - арендованные ПОЛЯКОВ, АСИЛЬДАРОВ, БУРМИСТРОВ, отыгравшие контракт СМИРНОВ I, ШЕВЧЕНКО, ЧЕРНОГАЕВ уйдут бесплатно.

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