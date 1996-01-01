Председатель Федерации альпинизма и скалолазания Приморского края Александр КРАСНОЛУЦКИЙ стал "Снежным барсом"

Такой титул получает спортсмен, поднявшийся на пять семитысячников бывшего Советского Союза: пик Коммунизма - 7495 м, пик Победы - 7439 м, пик Ленина - 7134 м, пик Е. Корженевской -7105 м, пик Хан-Тенгри - 6995 м.

- Александр Вячеславович, как ощущения?

-Ну, номерного знака "Победителю высочайших вершин СССР" (он же "Снежный барс") на груди не ношу, а ледоруб, конечно, вверх бросал, когда поднялся. И от радости, и просто хорошо себя чувствовал. Но сказать по правде, такой цели - закрыть "Снежного барса" - не было. Мне хотелось, чтобы команда (в том числе и мой друг, для которого это был первый семитысячник) зашла. Ведь когда ты первый раз поднимаешься на семитысячник, то не знаешь о нем ничего... Помню, когда я зашел на первый семитысячник в 1993, то был абсолютно "зеленым", совершенно не понимал, что делаю. И был счастлив. Меня вели, и я шел, просто у меня были силы и способности. 6 августа этого года я был счастлив оттого, что мне удалось безаварийно довести людей до вершины пик Ленина (7134 м). Чтобы вы представляли себе масштаб горы, мы потом взяли GPS и посмотрели, что за одиннадцать дней экспедиции находили порядка 100 км. На высотах свыше 4000 метров.

- От первого семитысячника в 1993-м до пятого в 2008-м прошло 16 лет. Что вы делали все это время?

- Альпинизмом стал заниматься в далеком 1990 году. Однажды в университете девушка, с которой поддерживал хорошие отношении, спросила, не поеду ли я в альплагерь. Я тогда себе совсем плохо представлял, что это такое, но поскольку был активен и не любил сидеть на месте, согласился. Съездил, понравилось. После этого в жизни все поменялось. В альпинизме ступенчатая подготовка, сначала делаешь один шаг вперед, потом другой... Так что теперь я всю жизнь я нахожусь на пути такого профессионального восхождения. Вначале это были просто разряды. Ближайшие категорийные горы находятся в Хабаровском крае. Потом ездил на Кавказ и в горы Средней Азии, получал квалификацию под руководством опытных тренеров и инструкторов. Через какое-то время и сам стал инструктором.

Что касается временного промежутка между первым семитысячником и пятым... Я действительно не ставил себе обязательной задачи получить "Снежного Барса". Просто из Приморья тяжело выбираться в горы, это выливается в круглую сумму, которую альпинист ищет сам. В этом деле трудно рассчитывать на поддержку кого-либо.

- Учитывая цену вопроса, насколько сложно собирать спортсменов в экспедиции?

- В этом году экспедиция обошлась участникам в 70000 рублей с человека, с учетом авиабилетов. Обычно дело обстоит так: мы объявляем - с такого-то по такое-то происходят такие-то сборы с такими-то задачами. Дальше перед теми, кто откликнулся, ставятся определенные задачи: набор тренировок, обязательных для посещения, и теоретические занятия. Кроме того, в зависимости от уровня экспедиции существуют требования к нормативам. Периодически у людей что-то не получается, и они не могут поехать. Но альпинизм - это такое занятие, которое предполагает, что человек отодвинет в сторону прочие дела и задачи.

Обычно в экспедиции несколько групп с разным уровнем подготовки, живущих в одном лагере, но выполняющих разные маршруты с различными по уровню сложности задачами. На каждую экспедицию ищешь новую мотивацию. Если идешь сам и уровень подготовки команды тебе известен - то ни о чем по большому счету не беспокоишься. Если же ведешь группу новичков, мотивация иная. Нужно им показать горы, научить их понимать и чувствовать и привести назад.

Приморский край отрезан от больших горных массивов, так что нам сложнее поддерживать уровень подготовки. Альпинисты западных регионов, регулярно выезжающие в большие горы, показывают достижения мирового уровня. Люди просто ездят каждый год, мы не имеем такой возможности.

- Времени на тренерскую работу хватает?

- Периодически, поскольку тренерская работа ведется на альтруизме и энтузиазме. Так что все тренеры-альпинисты заняты на основных работах, которые кормят их самих, их семьи и обеспечивают возможность экспедиций в горы. Я не исключение. Во Владивостоке сейчас работают два клуба, занимающихся альпподготовкой, есть клубы в Находке, Большом Камне, Арсеньеве. В крае достаточно инструкторов по альпинизму, которых мы стараемся привлекать к работе. Кстати, у приморской школы альпинизма на порядок выше начальный уровень подготовки по сравнению со школами западного региона страны. Мы себе не можем позволить повести в горы неподготовленных людей, слишком дорогое удовольствие.

- Молодую смену себе вырастили?

- Да, и эти молодые спортсмены - один из "головняков" федерации. Они хорошие ребята с хорошим потенциалом, и их очень жалко будет потерять. Вот мы и стараемся дать как можно больше знаний и умений здесь, в Приморье, еще до выезда в горы, и уже потом с этими знаниями везем в экспедицию, ведь любые сборы стоят больших денег. Именно с этой целью наша федерация вместе с альпинистами из Хабаровска откатегорировали порядка 30 маршрутов в горном районе Хабаровского края, чтобы начальную подготовку и разряды давать там. Это не так дорого, нежели ехать на запад. В этом году, например, поездка в такой лагерь обошлась всего в 9000 рублей, 26 человек выполнили нормативы третьего разряда.

- Как удается совмещать бизнес и семью с такой общественной нагрузкой?

- А что совмещать? Просто плюешь на все и едешь в горы! Есть заповедь альпиниста: если работа мешает альпинизму - брось работу, если жена мешает альпинизму - брось жену. А детей бросать нельзя, из них надо сделать помощников альпиниста. У нас в жизни нет ничего лишнего.