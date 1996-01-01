Life is one, live it! или русские на "Ралли Монголии-2008"

В начале 2008 года "Технохолдинг SUMOTORI" стал официальным дилером Hino Motors в России. В составе японской делегации, прибывшей на открытие представительства, был и известный японский гонщик Терухито СУГАВАРА, выигравший в 2007 году ралли "Париж-Дакар" в классе грузовиков до 10 тонн. "Хочу поехать на "Ралли Монголии-2008" на Hino Ranger от Владивостока до Улан-Батора своим ходом", - поделился он планами на жизнь. Отпускать Теру одного от Владивостока до Улан-Батора по, так сказать, федеральной трассе было рискованно. Так родилась идея "SUMOTORI-рейда" - автопробега Владивосток-Улан-Батор и участия в "Ралли Монголии-2008" российской команды.

Для организаторов - Технохолдинга SUMOTORI и Japan Racing Management началась интенсивная подготовка к автопробегу и "Ралли Монголии-2008". На предложение поддержать идею автопробега откликнулись ведущие компании Дальнего Востока: Дальневосточный банк, Дальневосточная лизинговая компания, страховая компания "Дальстар", компания "1000 Размеров", дистрибьютор масел Shell в Приморском крае компания "Сфера", транспортная компания "Локомотив", агентство "Карьера-Форум". Информационными партнерами проекта стали журнал "Автогид", "Авторадио", газета "Золотой Рог", журнал "Правый Руль","За Рулем " Дальний Восток", "Российская газета", РИА "Восток-Медиа", РИА Prima Media. В автопробеге принял участие специальный корреспондент "ДК".

Досье Технохолдинг SUMOTORI (www.sumotori.ru) на рынке с 1998 г. Имеет филиалы и представительства во всех крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Благовещенске. Специализируется на поставках строительной и коммерческой техники из Японии, Кореи, Европы. Является дистрибьютором ведущих мировых производителей TCM, DOOSAN, NEW HOLLAND KOBELCO и др. Осуществляет поставку запчастей, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. Весной 2008 г. технохолдинг SUMOTORI стал официальным дилером HINO MOTORS в России и начал поставку новых грузовиков HINO различного назначения.

Старт автопробегу SUMOTORI был дан 23 июля. Из Владивостока вышли гоночный Hino Ranger, автомобиль технической поддержки Hino, груженый боевой Suzuki Escudo и пять джипов сопровождения - две Toyota Land Cruiser, две Nissan Safari и Toyota Hilux Surf. Когда закончились официальные проводы с обязательной пресс-конференцией, фуршетом и фотографированием на память, машины просто выстроились в колонну и отправились в Монголию.

Весь маршрут делился на три части - автопробег до Улан-Батора, гонка "Ралли Монголии-2008" и возвращение назад. С чем придется столкнуться участникам автопробега на территории России, в общих чертах было известно всем - качество дорог, уровень сервиса в гостиницах и придорожных кафе, бдительность стражей порядка и сотрудников таможни. С Монголией ситуация оказалась сложнее. Естественно, члены SSER organization (www.sser.org) не скрывали информации об условиях проведения соревнований (http://www.sser.org/mongolia2008/index_e.html), но никто не может сказать, что он знает Монголию, пока лично не пройдет по ее дорогам. Предполагалось, что машины сопровождения, проводив гонщиков со старта, будут двигаться к очередному бивуаку по объездным дорогам. На практике в 50% случаев таковых не существовало вовсе, так что грузовику технической поддержки часто приходилось идти по той же гоночной трассе.

Если по пути в Монголию сопровождавшая "SUMOTORI рейд" съемочная группа всерьез беспокоилась о наличии материала для будущего фильма о ралли, то с момента пересечения российско-монгольской границы задача поменялась - нужно было успевать запечатлеть все, что случалось. Например, бдительный сотрудник транспортной таможни перехода Кяхта всерьез интересовался номером кузова гоночного Hino Ranger, существующего в единственном экземпляре.

Старт гонке "Ралли Монголии-2008" был дан 4 августа, первый этап Улан-Батор - Церцелег. Накануне мотоциклы и автомобили прошли технический контроль, а штурманы прослушали вводную по искусству ориентироваться в дорогах Монголии по выданным road-букам. Неизменно вежливый президент SSER organization Ямада ТЕЦУ рекомендовал пилотам проявлять выдержку по отношению к штурманам-новичкам, поскольку не ошибиться в прохождении спецучастков невозможно. Дабы избежать потери времени, японские пилоты часто берут штурманами монголов. Экипаж Mitsubishi Challenger, получивший титул "Мастер Гоби", - ХАВАНА/EНКХТУР (Япония/Монголия), титул "Мастер Гоби-мото" у Намчин ЛКХАМА (Монголия).

В этом году гонка была разбита на 8 этапов. Первый, по отзывам участников, был несложным: спортсмены привыкали к дорогам, особенностям навигации и специфике ведения гонки по дорогам общего пользования. На втором этапе приключения ожидали обычных участников пробега - впервые всерьез столкнулись со сложностями проведения автомобиля техподдержки по гоночному маршруту. До бивуака водители "технички" добрались заполночь, и, не доехав полтора километра, посадили его в песках. Сочувствовать русской команде в этот момент было некому, поскольку "КамАЗ" организаторов сломался еще утром. Грузовик техподдержки из песков вызволял Hino Ranger.

Самый эффектный этап "Мастер Гоби" тоже не обошелся без приключений: вышел из строя бортовой компьютер, фиксирующий пройденное расстояние. Без него невозможно пользоваться road-буком. Запчастей для устранения поломки у команды не было, выручили представители команды Хино - Йошимаса СУГАВАРА и Терухито СУГАВАРА. Штурман Hino Ranger Судзуки помог восстановить навигацию. Преодоление песков оказалось сложной задачей для всех экипажей, несмотря на то, что за день перед началом этапа в пустыне прошел дождь. Уменьшенная сыпучесть песков позволила автомобилям пройти участок немного легче, но не спасла от блужданий в дюнах. Один мотоциклист и автомобиль "багги" монгольской команды провели ночь в пустыне. Утром на их поиски подняли вертолет.

Этап Боянхангол - Хархорин запомнится членам команды надолго: Hino Ranger сошел с дистанции. Дороги Монголии оказались настолько тяжелыми, что без поломок не обошлось даже у столь серьезно подготовленного автомобиля. Ремонт в полевых условиях был невозможен, и грузовик команды SUMOTORI буксировал автомобиль Терухито Сугавара на жесткой сцепке до Улан-Батора больше суток. Жесткая сцепка периодически приходила в негодность, ее переваривали и двигались дальше. В тот же самый день телевизионная группа SUMOTORI, ища подходящую срезку, таки нашла свое болото в пустынях Монголии. Машину откапывали больше 7 часов с привлечением населения ближайшей деревни.

"Отправляясь в Монголию, мы полагали, что все приключения достанутся на долю спортсменов, - прокомментировал выпавшие на долю команды Sumotori трудности технический директор автопробега Максим НАУМЕЦ. - Реальная ситуация приятно порадовала, это была настоящая командная игра. Решение принять участие в "Ралли Монголии" было взвешенным, и подготовка, учитывая сжатые сроки, проведена на высоком уровне. Однако дороги Монголии превзошли все наши смелые ожидания. Спасибо спортсменам и участникам автопробега. По сути только на таких маршрутах можно ощутить истинный пульс жизни. Сплошной адреналин!"

Российские спортсмены Леонид Смагин и Александр Горбачев заняли 2 место в своем классе и 5-е в автозачете. Торжественное закрытие "Ралли Монголии-2008" состоялось в отеле "Чингис Хан", Улан-Батор. Спортсмены получили заслуженные медали, а команда "Sumotori" - специальный Fighting-Spirit prize: "За готовность прийти на помощь". Главный организатор "Ралли Монголии" Ямада Тецу лично поблагодарил участников автопробега "Владивосток-Улан-Батор" за проявленную во время гонок внимательность и солидарность по отношению к другим командам.