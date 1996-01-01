Во Владивостоке, в спортивном комплексе "Динамо", пройдет выставка спортивных достижений

По словам начальника управления физической культуры и спорта администрации Приморского края Натальи ХВОРОСТЯНОЙ, особое внимание будет уделено непрофессинальному спорту: "Мы заинтересованы в общей популяризации таких массовых направлений как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Большую работу по подготовке к выставке провели федерации восточных единоборств. Активно свои услуги представят клубы экстримальных видов спорта - от маунтинбайка до парапланеризма".

На выставке каждый желающий сможет пообщаться с представителями всех спортивных федераций края, а также современной спортивно-оздоровительной индустрии, принять участие в мастер-классах. Словом, все, кто давно собирался заняться спортом, смогут одним визитом убить всех зайцев - выбрать занятие по душе, сформировать график тренировок и обзавестись экипировкой.