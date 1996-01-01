Спортсмены ДВГТУ успешно выступили на Универсиаде

Студенты Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) успешно выступили на I Всероссийской Универсиаде в Казани. Они заняли 4-е место среди 84 команд, завоевали первые места в командном зачете по самбо и спортивному ориентированию, четвертое место по бадминтону, стали десятыми в соревнованиях по волейболу.