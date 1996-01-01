Южная Корея ждет горнолыжников

Губернатор провинции Канвондо г-н КИМ Чин Сон провел презентацию зимних туров Ru-Ski, рассчитанных специально на русских туристов. Она закончилась подписанием взаимного соглашения о сотрудничестве с шестью ведущими туристическими компаниями Приморского края.

Провинция Канвондо, получившая статус самого привлекательного туристического ресурса страны, с подачи южнокорейского правительства приступила к широкомасштабной информационной акции, рассказывающей о возможностях зимнего туризма. В центре внимания сезона "Зима-2008" - горнолыжные курорты и трекинговые маршруты по горам Тэгваллён и Сороксан. "Учитывая, что Приморский край и провинцию Канвондо (порт Сокчо) связывает прямое паромное сообщение, это отличный выбор проведения новогодних каникул, - сказал губернатор Канвондо г-н Ким. - В более отдаленных планах - открытие прямого авиационного сообщения между международным аэропортом Янгянг и Владивостоком".

В настоящее время русские туристы занимают первое место среди иностранных гостей провинции, в год в Канвондо приезжает больше 30000 наших соотечественников. Для более комфортного пребывания русских на курортах с декабря 2008-го по февраль 2009 года будет проводиться горнолыжный феcтиваль Ru-Ski. В программе - гала-концерты ведущих корейских артистов эстрады, традиционные корейские театральные представления, спортивные конкурсы, фестиваль пива, дегустация корейских блюд и другие увеселительные мероприятия. Для большего комфорта часть персонала горнолыжных курортов (Ёнпён, High 1, Phoenix Resort и др.) выучат говорить по-русски.

Кроме того, в 2009 году в провинции Канвондо будут проходить международные соревнования по биатлону IBU. Правительство провинции также рассчитывает сделать это событие привлекательным для массового туризма.