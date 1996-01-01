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Турнир по пляжному волейболу на центральной площади Владивостока - главный номинант на звание "Позор Владивостока - 2008"
Турнир по пляжному волейболу на центральной площади Владивостока в августе этого года - главный номинант на звание "Позор Владивостока: лето-2008".
Чем оно запомнится, кроме массового паломничества на берег Тихого океана наших земляков-дальневосточников, напуганных несуразицей с авиаперевозчиками, разнузданных цен на все и вся в прибрежных "зонах отдыха", да многокилометровых пробок на трассах южного и центрального Приморья? Отбросив сезонную шелуху, сопровождающую каждое лето из года в год, скажем, что тем, кто не променял офис на море и вокзалы, больше всего запомнилась неуклюжая попытка любителей пляжного волейбола от краевой администрации провести мега-турнир "Челленджер" прямо на центральной площади Владивостока.
Помните, как в августе полуголые парни и девушки ныряли в песок прямо под ногами борцов за власть Советов? Бедные борцы на постаменте зеленели не столько от влажного морского воздуха, сколько от стыда. Представьте себе такую картину у фонтанов в центре Хабаровска. Правда, невозможно? Потому что в столице округа только за одну шальную мысль использовать лобное место не по назначению можно получить по маковке!
А у нас, пожалуйста! Кушайте... песок на здоровье с верховного благословения. Говорят, сам "Верховный" весьма благосклонно относится к пляжному волейболу как элементу спортивной культуры, и, подчеркивают знающие люди, дабы далеко не ходить, дал добро на этот пляжно-площадный позор.
Скрепя сердце с организаторами из Дальневосточной ассоциации региональных Федераций волейбола и их вассалов из клуба "Волейбол-Приморье" можно было бы согласиться относительно места проведения. Но только в том случае, будь наш город урбанизирован до крайности, когда вместо травы и деревьев повсюду их пластмассовые суррогаты, а побережье загнано, залито и заковано в бетон.
Однако во Владивостоке, даже на таком небольшом по дальневосточным меркам клочке суши, коим является п-ов Муравьева-Амурского, нетрудно найти подходящее место на побережье. С другой стороны, как можно называть волейбол пляжным в километре от ближайшего пляжа (Корабельная набережная не в счет)?
Ведь предлагала федерация волейбола Владивостока и лично ее председатель Денис ДРУЖИН поднять глаза и рассмотреть в качестве площадки пляжную зону на мысе Кунгасный. Даже в случае отвода Кунгасного волейбольные функционеры города могли предложить еще с десяток мест. Однако они услышаны не были.
Понятно, что за всем этим действом стоят деловые интересы чиновников, и не только, от спорта. Если вспомнить спортивные приоритеты краевой администрации, то пляжный волейбол - третий по объему после футбола и баскетбола по финансовому вниманию (читай, вливанию) со стороны бюджета вид спорта. Гребля, бадминтон, парус, единоборства - все то, чем Приморье было традиционно сильно, нервно тренируется в сторонке в ожидании своей секвестрированной подачки. Наше все - пляжный волейбол!
После того как прокуратура заинтересовалась футболом и баскетболом, пляжный волейбол остался последним из троицы, где еще можно поживиться околоспортивным функционерам.
Чтобы не быть голословными и не наводить напраслину, давайте ответим себе на вопрос: что дают городу такие вот соревнования? Пусть с коммерческой точки зрения выгода для города сомнительна, но как быть с остальными элементами "зрелища"? Барахтанье голышом в песке под носом у тысяч горожан и гостей Владивостока - интересное зрелище?
Может быть. Тем более что зрителей на этом мероприятии было немало, хотя бы по причине присутствия на соревнованиях местных спортсменов, которыми просто заткнули турнирные бреши из-за неприбытия зарубежных и столичных "светил". Приятно, знаете ли, посмотреть на парня или девушку из соседнего подъезда, ничем ранее неприметных, а тут!
Тогда еще один вопрос. Зачем необходимо строительство временных площадок, когда город, где популярность пляжного волейбола и футбола растет в геометрической прогрессии, давно созрел до обладания постоянным стадионом? Не говоря уже о том, что такой стадион мог бы стать визитной карточкой города и пополнил бы список достопримечательных мест приморской столицы.
Например, по словам Дениса Дружина, на деньги, которые тратятся на 2-3-дневное площадное мероприятие, можно реконструировать любительский стадион, сооруженный на м. Кунгасном Федерацией пляжного футбола. И тогда не такие уж и большие средства, выделяемые на развитие местного спорта, пошли бы не на завоз и уборку песка, сбор и разбор трибун и прочей инфраструктуры, а на сооружение, которое останется для дальнейшего использования местными спортсменами и любителями.
В итоге решение о проведение чемпионата по пляжному волейболу останется печальным напоминанием всем нам о том, как надо пускать пыль в глаза, каков на вкус привезенный песок, да о наспех сколоченной "прачечной", в которой были отмыты деньги краевого спорта и которые уже посчитать невозможно…
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