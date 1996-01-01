Исполнительный директор ФК "Луч-Энергия" Али ИБАДОВ написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Как сообщил пресс-атташе клуба Павел ЗАЙЦЕВ, отставка Али Ибадова принята правлением футбольного клуба. Выполнять обязанности будет заместитель - Анатолий Безняк, который многие годы проработал в ФК "Луч-Энергия" в этой должности. А футболисты готовятся к новой игре. Как сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на РФС, матч 20 сентября во Владивостоке "Луч-Энергия" - "Локомотив" будет обслуживать судейская бригада во главе с Александром ГВАРДИСОМ (Калининград). Ему будут помогать Ильдар ЗАРИПОВ (Ленинградская область) и Валерий БУЛЫГИН (Волгоград).