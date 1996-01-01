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"Всемирный бег дружбы" закончился во Владивостоке
16 сентября во Владивостоке завершился российский этап всемирной эстафеты World Harmony Run. Свой старт он взял в Москве 10 мая 2008 года и прошел через 50 субъектов РФ. Общая протяженность пути составила около 12 350 км, которые участники забега преодолели за 121 день.
Сама же факельная эстафета "Всемирный бег дружбы" проводится с 1987 года и является самой протяженной в истории человечества, в которой участники, неся факел, бегут в светлое время суток, в любую погоду, останавливаясь только на ночевки. За это время факел побывал на Северном полюсе, в Антарктиде и в космосе в 1995 году на борту орбитальной станции "Мир". В России это мероприятие стало проводиться с 1991 года.
10 апреля 2008 года возле здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие эстафеты, где в присутствии представителей 100 государств стран-участниц, включая Россию, девятикратный чемпион Олимпийских игр легкоатлет Карл Льюис зажег факел.
По словам регионального координатора "Всемирного бега дружбы" Елены ЛЕБЕДЕВОЙ, целью данного проекта является объединение разных городов и стран, пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта.
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