"Амур" в Континентальной хоккейной лиге

Проиграв 2 сентября, в день открытия сезона, хабаровский "Амур" на следующий день одержал первую победу в Открытом чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на своем льду в матче второго тура в серии послематчевых буллитов, со счетом 7:6 обыграв рижское "Динамо".

Победу "Амуру" принес точный бросок Олега БЕЛКИНА, тогда как в первой встрече удача была на стороне гостей.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, в заявку "Амура" включены 19 игроков, в том числе четыре иностранца - из Канады, США, Швеции. Вероятнее всего, список пополнится. "Стать фундаментом российского хоккея, а не турнирной таблицы", - такое пожелание высказал губернатор Хабаровского края хоккейной команде "Амур" на встрече с игроками и тренерами. По его словам, со стороны правительства края созданы все условия для процветания "Амура", а игрокам остается оправдать надежды болельщиков.