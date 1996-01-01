6 cентября во Владивостоке впервые состоится отборочный этап чемпионата мира по футбольному фристайлу Red Bull Street Style, победитель которого будет биться за звание лучшего фристайлера (по-русски "чеканщик") России на финале в Москве и за путевку на мировой финал в бразильский Сан-Паоло.

Правила игры просты - 3 минуты, 2 игрока, 1 мяч. В каждой битве фристайлеры схлестнутся в дуэли один на один. Они поочередно получат 20 секунд на работу с мячом, используя свое время для того, чтобы показать лучшие из своих профессиональных приемов под музыку в стиле брейк-данс и хип-хоп. В финале судьи оценят трехминутные выступления, обращая внимание на технику, креативность и стиль. Победитель проходит в следующий круг. Ограничений нет, кроме стандартного запрета использовать руки и требования, чтобы мяч и участник находились в пределах соревновательной площадки шириной в 7 метров.

Во Владивостоке отборочный этап, на втором этаже открытой площадки кинотеатра "Океан", начало в 17.00.