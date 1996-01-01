Отступать дальше некуда

Сыграв в воскресенье дома вничью 1:1 с грозненским "Тереком", "Луч-Энергия" не смог воспользоваться "подарками" прямых конкурентов ("Химки" и "Шинник" разошлись "миром" 0:0, а "Томь" уступила "Крыльям Советов 0:4) и оторваться от зоны вылета в первый дивизион.

На фоне безудержной распродажи ведущих игроков и отсутствия бойцовского характера у оставшихся, турнирные перспективы "Луча" выглядят весьма плачевно. Накануне матча с "Тереком" Владивосток покинули вратарь Марек ЧЕХ и защитник ДАКОСТА. По сведениям "ЗР", трансфер чеха в московский "Локомотив" потянул на 500 тыс., ивуарийца в "Москву" на 2,5 млн евро.

"Это - хорошие игроки, очень важные для нас. Но они захотели работать за большие деньги в более опытных командах. Дакоста хотел играть в лучшей команде и выступать в еврокубках. Это нормально для каждого футболиста думать так. Чех провел здесь два года, получил отличный опыт. И сам он - хороший вратарь. Но "Локомотив" - один из асов лиги. Каждый игрок хочет быть в той команде, которая может дать ему больше. Но давайте поговорим на эту тему в конце сезона. Нам не нужно думать о Чехе, Дакосте, ТИХОНОВЕЦКОМ и ШЕШУКОВЕ. Нам нужно играть и выигрывать с помощью тех футболистов, которые есть в команде" - заявил на пресс-конференции главный тренер желто-синих Зоран ВУЛИЧ, которому в очередной раз предложено "лепить" хоть что-то стоящее из того, что есть в наличии. Похоже, судьба клуба отдана на откуп Всевышнему. Даст Бог, останемся в элите. Нет - покатимся в компанию к "Океану"...