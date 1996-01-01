www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Отступать дальше некуда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сыграв в воскресенье дома вничью 1:1 с грозненским "Тереком", "Луч-Энергия" не смог воспользоваться "подарками" прямых конкурентов ("Химки" и "Шинник" разошлись "миром" 0:0, а "Томь" уступила "Крыльям Советов 0:4) и оторваться от зоны вылета в первый дивизион.

На фоне безудержной распродажи ведущих игроков и отсутствия бойцовского характера у оставшихся, турнирные перспективы "Луча" выглядят весьма плачевно. Накануне матча с "Тереком" Владивосток покинули вратарь Марек ЧЕХ и защитник ДАКОСТА. По сведениям "ЗР", трансфер чеха в московский "Локомотив" потянул на 500 тыс., ивуарийца в "Москву" на 2,5 млн евро.

"Это - хорошие игроки, очень важные для нас. Но они захотели работать за большие деньги в более опытных командах. Дакоста хотел играть в лучшей команде и выступать в еврокубках. Это нормально для каждого футболиста думать так. Чех провел здесь два года, получил отличный опыт. И сам он - хороший вратарь. Но "Локомотив" - один из асов лиги. Каждый игрок хочет быть в той команде, которая может дать ему больше. Но давайте поговорим на эту тему в конце сезона. Нам не нужно думать о Чехе, Дакосте, ТИХОНОВЕЦКОМ и ШЕШУКОВЕ. Нам нужно играть и выигрывать с помощью тех футболистов, которые есть в команде" - заявил на пресс-конференции главный тренер желто-синих Зоран ВУЛИЧ, которому в очередной раз предложено "лепить" хоть что-то стоящее из того, что есть в наличии. Похоже, судьба клуба отдана на откуп Всевышнему. Даст Бог, останемся в элите. Нет - покатимся в компанию к "Океану"...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru